La Russie juge « imprudente » la dissuasion nucléaire avancée française après l’adhésion de la Finlande

La porte-parole de la diplomatie russe a qualifié d’« imprudente » la dissuasion nucléaire avancée proposée par la France, après l’annonce de l’adhésion de la Finlande, dixième partenaire européen de cette initiative.

Une réaction russe après l’adhésion de la Finlande

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré mardi lors de son point-presse hebdomadaire que la dissuasion nucléaire avancée proposée par la France à ses alliés européens, que la Finlande a décidé de rejoindre, présente un « risque » pour Moscou. « Nous qualifions cette initiative française, pour parler avec douceur et beaucoup de diplomatie, d’imprudente. Bien sûr, cela crée des risques pour nous », a-t-elle affirmé. Elle a ajouté que l’installation d’un dispositif nucléaire français plus près des frontières de la Russie ne ferait que le rendre plus facile à frapper par l’armée russe en cas de conflit, évoquant le « mythe d’une menace russe » et appelant les pays occidentaux à prendre au sérieux les avertissements de Moscou.

La Finlande, dixième partenaire de l’initiative française

La Finlande, voisine de la Russie, a décidé de rejoindre la dissuasion nucléaire avancée proposée par la France, devenant le dixième partenaire européen à se joindre à l’initiative lancée en mars 2026 par Emmanuel Macron, après le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède, le Danemark et la Norvège. Dans une déclaration conjointe publiée lundi, la France et la Finlande ont annoncé qu’un groupe de pilotage nucléaire serait établi dans les prochains mois pour commencer la mise en œuvre de cette coopération. Parallèlement, l’Estonie, autre pays frontalier de la Russie, a annoncé lundi être en discussion avec la France sur une éventuelle participation à cette initiative.

Une coopération sans partage de la décision ultime

La France est le seul pays européen doté de l’arme atomique avec le Royaume-Uni. L’initiative de dissuasion avancée vise à associer d’autres États européens volontaires, notamment à travers des exercices conjoints et des consultations stratégiques, ainsi que la possibilité d’accueillir temporairement des avions français équipés d’armes nucléaires, mais sans aucun partage de la décision ultime de frappe.