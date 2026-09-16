Rome prolonge ses contrôles aux frontières avec l’Espagne, Madrid fait de même

L’Italie a prolongé de 15 jours ses contrôles aux frontières pour les voyageurs en provenance d’Espagne, entraînant une mesure réciproque de Madrid, dans un différend né de l’afflux de migrants à Sebta fin juillet.

Une prolongation de 15 jours côté italien

L’Italie a annoncé mardi avoir prolongé de 15 jours supplémentaires ses contrôles aux frontières pour les voyageurs en provenance d’Espagne, entraînant une mesure réciproque de Madrid, dans ce différend qui oppose les deux États membres de l’UE. Cette confrontation diplomatique dure depuis le 1er août, date à laquelle le ministère italien de l’Intérieur avait mis en place ces mesures temporaires après que des dizaines de milliers de migrants originaires du Maroc eurent afflué vers le territoire espagnol de Sebta fin juillet. La suspension initiale, d’une durée d’un mois, de l’accord de libre circulation de Schengen avec l’Espagne avait été condamnée par Madrid et d’autres pays de l’UE, et avait conduit l’Espagne à imposer une suspension réciproque aux voyageurs italiens.

Un risque « d’infiltration terroriste » invoqué par Rome

Le ministère italien de l’Intérieur a indiqué mardi dans un communiqué que cette prolongation avait été jugée nécessaire à la suite des évaluations réalisées par un comité chargé de la sécurité aux frontières. « Des risques élevés pour la sécurité intérieure persistent, ainsi que des dangers potentiels liés à une éventuelle infiltration terroriste », a écrit le ministère.

Une mesure espagnole maintenue jusqu’au 8 octobre

Le ministère espagnol de l’Intérieur a pour sa part indiqué mardi que ses contrôles aux frontières, mis en place le 8 août, se poursuivraient jusqu’au 8 octobre, précisant que les raisons justifiant ces contrôles restaient inchangées, tout en ajoutant qu’un changement de circonstances pourrait justifier une modification du calendrier prévu. L’Italie et l’Espagne n’ont pas de frontière terrestre commune, mais des contrôles ont été mis en place aux points d’entrée maritimes et aériens pour les ressortissants de pays tiers. L’espace Schengen, où la circulation est libre sans visa, regroupe 29 pays européens qui ont officiellement supprimé les contrôles à leurs frontières communes.