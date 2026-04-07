Sahara : les Pays-Bas considèrent qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine constitue la solution la plus réalisable

Cette position a été également consignée dans un Communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre M. Bourita et M. Berendsen, en visite de travail au Maroc, les 7 et 8 avril.

M. Berendsen a, en outre, réaffirmé le soutien des Pays-Bas à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu’aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, M. Staffan de Mistura pour « faciliter et mener des négociations fondées sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable ».

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas a indiqué, selon le Communique conjoint, que « les Pays-Bas agiront conformément à leur position, y compris aux niveaux diplomatique et économique, dans le respect du droit international ».