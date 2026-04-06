La « rhétorique arrogante » de Donald Trump n’a « pas d’effet » sur ses opérations, selon l’armée iranienne

« La rhétorique impolie et arrogante ainsi que les menaces infondées du président des Etats-Unis, qui se berce d’illusions, résultent de son enlisement et de ses défaites successives, et n’ont aucun effet sur la poursuite des opérations offensives et puissantes des combattants de l’islam contre les ennemis américains et sionistes », a déclaré, lundi, Ebrahim Zolfaghari, porte-parole du commandement des forces armées iraniennes, dans une vidéo publiée sur Telegram par l’agence de presse Fars.

L’Iran « tout entier » pourrait être détruit « en une seule nuit » si le pays n’accepte pas un accord pour rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici mardi à 20 heures, a déclaré plutoy le président américain lors de sa conférence de presse.

Donald Trump a aussi affirmé qu’il ne « s’inquiétait pas » de commettre des crimes de guerre en bombardant des centrales iraniennes civiles.

Les gardiens de la révolution ont par ailleurs promis une « riposte majeure » après la mort, lundi, de leur chef du renseignement, Majid Khademi.