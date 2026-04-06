Le PM égyptien appelle à hisser les relations bilatérales avec le Maroc à des perspectives plus larges

Le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, a souligné, lundi au Caire, la volonté politique commune de son pays et du Maroc de hisser leurs relations bilatérales à des perspectives plus larges.

S’exprimant à l’occasion de la première session du Comité maroco-égyptien de coordination et de suivi, M. Madbouli a indiqué que cette réunion « incarne une volonté politique commune de hisser les relations bilatérales à des perspectives plus larges et traduit la détermination des dirigeants des deux pays à approfondir les volets de la coopération économique et de développement », saluant, à cet égard, les relations historiques étroites unissant les dirigeants et les peuples des deux pays.

Il a, en outre, souligné que les relations bilatérales reposent sur une communauté de destin, le renforcement des liens d’amitié et la confiance mutuelle, relevant que « les liens humains profonds et les intérêts communs renforcent indéniablement les perspectives d’édification d’un partenariat stratégique entre l’Égypte et le Maroc ».

Et M. Madbouli de préciser que ce partenariat est dicté par les mutations régionales et internationales, ainsi que par la nécessité de coordonner la coopération bilatérale et avec les partenaires des deux pays, en vue de rétablir la stabilité dans la région, de promouvoir les relations économiques et d’optimiser les atouts liés à la position stratégique des deux pays et à leurs potentialités économiques dans un cadre de complémentarité.

Le responsable égyptien a également relevé que l’élargissement des domaines de coopération entre l’Égypte et le Maroc traduit une prise de conscience commune de l’importance de la coordination des politiques et de la complémentarité des efforts pour faire face aux défis actuels à même de renforcer la capacité des deux pays à préserver leurs acquis économiques, à sécuriser leurs intérêts vitaux et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance conjointe.

M. Madbouli a, par ailleurs, affirmé que « l’action arabe commune, lorsqu’elle repose sur une vision claire et de véritables partenariats, est à même de proposer des modèles réussis de gestion des crises et de construire un avenir plus stable et prospère pour nos peuples ».

La première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Égypte s’est tenue, lundi, sous la coprésidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre égyptien.

Cette session a été marquée par la participation d’une délégation marocaine de haut niveau, composée du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts, Ahmed Bouari.

La délégation marocaine comprend également le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Karim Zaidan, ainsi que l’ambassadeur du Royaume en Égypte, Mohamed Aït Ouali.