Le pétrole dépasse les 110 dollars en raison des tensions au Moyen-Orient

Le marché pétrolier a franchi, ce lundi, le seuil symbolique des 110 dollars le baril, soutenu par les tensions persistantes au Moyen-Orient. Pendant ce temps, la Bourse de Tokyo, l’une des rares places asiatiques ouvertes en ce jour de Pâques, a enregistré une progression.

À 02h00 GMT, le baril de WTI, référence du marché américain, affichait une hausse de 0,35% à 111,93 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, progressait de 1,57% à 110,74 dollars. Après la réouverture des échanges suite au week-end, le WTI a brièvement atteint 115,48 dollars, et le Brent a monté jusqu’à 111,89 dollars, s’approchant ainsi de leurs plus hauts niveaux depuis le début des tensions au Moyen-Orient, frôlant les 120 dollars.

Dimanche, le président américain, Donald Trump, a réitéré sa menace d’attaquer les centrales électriques et les ponts iraniens si le détroit d’Ormuz n’est pas entièrement rouvert d’ici mardi, aggravant ainsi l’incertitude sur le marché.

En ce lundi de Pâques, coïncidant avec la fête chinoise de Qingming, de nombreuses places financières de la région Asie-Pacifique sont restées fermées. À Tokyo, l’indice vedette Nikkei a progressé de 1,25% à 53.789 points, tandis que l’indice élargi Topix a gagné 0,62% à 3.667 points. À Séoul, l’indice Kospi a également affiché une hausse de 1,74% à 5.471 points.

Sur le marché des changes, le dollar s’est maintenu stable face au yen, s’établissant à 159,59 yens pour un dollar. Parallèlement, l’or a poursuivi son repli, cédant 0,81% à 4.638 dollars l’once vers 02h15 GMT, après un fort recul vendredi.

Cette situation témoigne des fluctuations des marchés en réponse aux événements géopolitiques, soulignant l’impact des tensions internationales sur l’économie mondiale.