L’équipe nationale U17 du Maroc remporte le tournoi de l’UNAF avec un parcours parfait

L’équipe nationale U17 du Maroc a triomphé, dimanche à Benghazi (Libye), en s’imposant dans le tournoi de l’Union Nord Africaine de Football (UNAF) avec un parcours sans faute. Lors de la dernière journée, les Lionceaux de l’Atlas ont battu la sélection libyenne sur le score de 3 à 1.

Les buts marocains ont été inscrits par Adnane El Boujjoufi, qui a réalisé un doublé à la 2e et à la 55e minute, ainsi qu’Adam Boughazir, qui a trouvé le chemin des filets à la 45e minute. L’unique but libyen a été marqué par Mohamed Jarroud à la 10e minute.

Cette victoire permet à la sélection marocaine, qui avait déjà sécurisé son titre dès la journée précédente, de terminer le tournoi avec un total de 12 points. Elle devance l’Algérie, qui a accumulé 7 points, suivie de l’Égypte avec 6 points et de la Tunisie avec 3 points. La Libye, quant à elle, termine le tournoi sans aucun point au compteur.

Au cours de la compétition, les Lionceaux de l’Atlas avaient d’abord battu la Tunisie 2-0, avant de s’imposer face à l’Algérie sur le score de 3-0, puis de triompher contre l’Égypte 2-1.

Selon le règlement de la compétition, les trois premières sélections du classement se qualifient pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations des U17.