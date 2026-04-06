 Le complexe ministériel du Koweït ciblé par un drone iranien

Le complexe ministériel de Koweït City a été la cible d’une attaque par drone lancée par l’Iran dans la nuit de samedi à dimanche, selon un communiqué du ministère des Finances de l’État du Koweït.

L’attaque a causé des dégâts matériels significatifs au bâtiment ministériel, mais heureusement, aucun blessé n’a été rapporté. Le ministère a précisé que les équipes d’urgence et les services compétents ont immédiatement pris des mesures conformément aux procédures établies. En conséquence, il a été décidé d’appliquer le télétravail pour les fonctionnaires du complexe ministériel ce dimanche.

Cette attaque s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans la région, le Koweït, comme d’autres pays arabes, étant la cible répétée d’attaques par missiles balistiques et drones iraniens depuis le 28 février.