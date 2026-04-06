L’Espagne atteint un record historique d’emploi en mars 2026

Le marché du travail espagnol a franchi une étape sans précédent en mars dernier, atteignant un record absolu de 21.882.147 affiliés à la Sécurité sociale, selon les données révélées par les ministères de la Sécurité sociale et du Travail.

Cette performance remarquable est le résultat d’une augmentation mensuelle de 211.510 emplois, marquant ainsi la progression la plus significative jamais enregistrée pour un mois de mars. Cette dynamique a été particulièrement soutenue par le secteur de l’hôtellerie, qui continue de jouer un rôle clé dans la création d’emplois.

Pour la première fois, le pays a également dépassé le seuil des 22 millions de travailleurs, un chiffre désaisonnalisé qui souligne la solidité du marché du travail espagnol. Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a exprimé sa satisfaction face à ce résultat, affirmant qu’il représente un cap inédit pour l’économie nationale.

Parallèlement à ces chiffres impressionnants, le nombre de chômeurs a également connu une baisse significative, s’établissant à 2.419.712 personnes, soit son niveau le plus bas depuis 2008. Sur une année, l’emploi a progressé de 2,4 %, tandis que le taux de chômage a diminué de plus de 6 %, témoignant d’une amélioration structurelle du marché du travail.

Une analyse par genre révèle que la création d’emplois a particulièrement profité aux femmes, avec 115.564 nouvelles affiliées, portant l’emploi féminin à un niveau record de plus de 10,3 millions, ce qui représente 47,4 % du total des travailleurs. Du côté masculin, l’emploi a augmenté de 95.947 personnes, atteignant 11,5 millions d’actifs.

Si le secteur de l’hôtellerie demeure le principal moteur de cette croissance avec près de 80.000 nouveaux emplois, d’autres secteurs, tels que la construction, les activités administratives et les services auxiliaires, ont également contribué à cette dynamique positive.

Ces résultats prometteurs laissent entrevoir un avenir optimiste pour l’économie espagnole et son marché du travail.