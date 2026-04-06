La ministre française chargée de l’Intelligence artificielle en visite au Maroc pour le GITEX Africa

Ce déplacement est une occasion privilégiée pour la ministre de mettre en avant la présence et le dynamisme de l’écosystème technologique français au Maroc. Il s’agit également de souligner la qualité des partenariats établis entre la France et le Maroc dans le secteur du numérique, comme le précise un communiqué de son département.

Le ministère français insiste sur l’importance de GITEX Africa, qui rassemble « les principaux acteurs de l’innovation, du numérique et les décideurs politiques autour des grands enjeux de transformation numérique ».

Au cours de cet événement, Mme Le Hénanff participera à la cérémonie officielle d’ouverture, ainsi qu’à un panel intitulé « Redefining Sovereignty in the Age of Artificial Intelligence ». Elle interviendra également lors d’une conférence sur le thème « IA & Cybersécurité au cœur des enjeux Tech », organisée par la French Tech Casablanca en collaboration avec ChapsVision.

Le programme de la visite inclut aussi des entretiens bilatéraux et des échanges avec des représentants de la communauté d’affaires numérique française, centrés sur le thème « Partenariat numérique France-Maroc, opportunités d’affaires et perspectives ».