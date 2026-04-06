États-Unis–Europe : derrière l’escalade commerciale, la bataille pour le contrôle des architectures économiques

L’escalade commerciale entre les États-Unis et l’Europe est souvent lue comme un retour des tensions tarifaires. Cette lecture est insuffisante. Le conflit en cours révèle un déplacement plus profond : la compétition ne porte plus seulement sur les échanges, mais sur la maîtrise des systèmes — technologiques, normatifs et informationnels — qui organisent ces échanges.

En 2025, l’Union européenne a exporté 554,0 milliards d’euros de biens vers les États-Unis et en a importé 354,4 milliards, soit un excédent de 199,6 milliards d’euros. Le corridor transatlantique reste donc l’un des plus denses du monde. Mais cette masse ne doit pas masquer l’inflexion en cours : Eurostat relève que l’excédent européen en biens avec les États-Unis s’est contracté de 81 milliards d’euros au premier trimestre 2025 à 31 milliards au quatrième trimestre, son niveau le plus bas depuis le deuxième trimestre 2020. Ce n’est pas encore une rupture. C’est déjà un signal.

La première erreur serait de traiter cette séquence comme une simple querelle douanière. Les discussions récentes entre Bruxelles et Washington portent certes sur les tarifs, mais aussi sur les minerais critiques, les dépendances industrielles, les conditions d’accès au marché et les instruments de protection économique. Le commerce n’est plus ici la cause unique du conflit ; il en devient la zone d’impact. ￼

Le vrai basculement est ailleurs. Pendant longtemps, la hiérarchie des puissances s’est jouée sur les coûts, les volumes exportés et l’ouverture des marchés. Elle se déplace désormais vers la donnée, les modèles d’intelligence artificielle, les infrastructures cloud, les standards techniques et la capacité à piloter les chaînes de valeur en temps réel. De ce point de vue, l’IA n’est pas un thème périphérique ajouté au commerce. Elle devient l’une des infrastructures qui redessinent le commerce lui-même. La Commission européenne présente d’ailleurs l’AI Act comme le premier cadre juridique global sur l’IA, explicitement lié à la volonté de positionner l’Europe dans la compétition mondiale. ￼

Les États-Unis et l’Europe ne répondent pas de la même manière à ce déplacement. Côté américain, la logique dominante reste celle de la puissance techno-industrielle : utiliser la politique commerciale, la réindustrialisation, la sécurisation des intrants et les avantage technologique comme leviers combinés. Côté européen, la réponse passe davantage par la puissance normative : encadrer les usages, structurer le marché et tenter de réduire les vulnérabilités sans abandonner l’ouverture commerciale. Le conflit ne se limite donc plus à “plus ou moins de libre-échange”. Il oppose deux manières d’organiser la puissance économique dans un monde de dépendances critiques.

Une deuxième erreur consisterait à croire que le tarif est une arme simple. L’étude récente de la Banque centrale européenne montre au contraire que les exportateurs vers les États-Unis n’absorbent qu’une faible part du coût des hausses tarifaires ; l’essentiel retombe sur les importateurs et consommateurs américains. La BCE souligne aussi qu’une hausse de 10 % des droits peut entraîner une baisse de 4,3 % des volumes d’importation sur les catégories concernées. Autrement dit, le tarif frappe l’adversaire, mais il renchérit aussi la machine économique qui l’utilise. ￼

Le bloc contradictoire mérite toutefois d’être posé honnêtement. On peut soutenir que l’IA n’est pas le cœur du conflit et que celui-ci reste d’abord tiré par les déséquilibres commerciaux, les minerais critiques, l’énergie ou la politique industrielle. Cette objection n’est pas absurde. Mais elle ne tient qu’en partie. Car l’IA intervient précisément dans l’optimisation des chaînes logistiques, la prévision des ruptures, l’allocation des capacités, le pilotage des coûts et la réorganisation des décisions industrielles. Elle n’est pas seulement un secteur parmi d’autres ; elle devient le système qui articule plusieurs dimensions du conflit.

Il faut aussi regarder le récit. Parler de “guerre commerciale” a un effet politique : cela rend la tension lisible, technique, presque négociable. Mais ce cadrage masque ce qui devient structurel : une divergence progressive sur les règles, les dépendances, les technologies critiques et la manière même de produire la compétitivité. Le vocabulaire tarifaire réduit le conflit à sa surface visible ; il laisse dans l’ombre la lutte pour le contrôle des architectures économiques. Cette simplification discursive est pratique. Elle est aussi trompeuse.

Le risque réel est donc celui d’une fragmentation durable. Si Washington et Bruxelles poursuivent des trajectoires de plus en plus distinctes sur les tarifs, les normes technologiques et les cadres d’IA, le monde transatlantique pourrait glisser d’une interdépendance organisée vers une défiance gérée. Les tarifs peuvent se négocier. Les architectures, une fois installées, deviennent beaucoup plus persistantes. C’est là que se joue la hiérarchie future des puissances.

Pour un décideur, la traduction est claire. Il faut surveiller non seulement les hausses de droits, mais aussi les standards, les alliances industrielles, les dépendances cloud, les restrictions technologiques et les signaux faibles de réorganisation des chaînes de valeur. Le commerce ne peut plus être pensé séparément de la souveraineté technologique. La vraie question n’est plus seulement : qui exporte le plus ? Elle devient : qui maîtrise les systèmes qui permettent d’orienter, d’anticiper et de structurer l’économie réelle ?

Au fond, la tension transatlantique n’annonce pas un simple retour du protectionnisme. Elle marque le passage d’un capitalisme des flux à un capitalisme des architectures. Dans ce nouveau cadre, l’intelligence artificielle n’est pas un supplément technologique. Elle devient une infrastructure de pouvoir. Et c’est précisément pourquoi l’escalade commerciale entre les États-Unis et l’Europe doit être lue au-delà des tarifs : derrière les échanges, c’est déjà la bataille pour la maîtrise du réel économique qui commence.