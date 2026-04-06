“Super Mario Galaxy” triomphe au box-office avec un démarrage record

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Le film d’animation “Super Mario Galaxy”, adapté du célèbre jeu vidéo de Nintendo, a connu un succès fulgurant, amassant 372,5 millions de dollars au box-office mondial. Selon les estimations publiées dimanche, il signe ainsi le meilleur démarrage de l’année pour un film hollywoodien.

Produit par Illumination en collaboration avec Nintendo, le film a généré 130,9 millions de dollars durant le week-end et un total impressionnant de 190,1 millions de dollars lors de ses cinq premiers jours d’exploitation en Amérique du Nord.

À l’international, le Mexique se classe en tête avec des recettes de 29,1 millions de dollars, provenant de 5.136 cinémas, suivi par le Royaume-Uni et l’Irlande avec 19,7 millions de dollars. “Super Mario Galaxy” réalise le meilleur démarrage de l’industrie cinématographique depuis la sortie d’“Avatar : Feu et Cendre” à la fin de l’année dernière.

Le film, qui met en vedette les voix de Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy et Charlie Day, a trouvé un écho favorable aux États-Unis et au Canada, où il a été projeté dans 4.252 salles de cinéma.

“C’est exactement le genre de film à grand succès qui remplit les salles”, a commenté Adam Aron, PDG de la chaîne de cinémas AMC, dans un communiqué.

Le budget de production du film est estimé à environ 110 millions de dollars, sans compter les frais de marketing et de promotion, ce qui laisse présager une belle rentabilité compte tenu de ses performances au box-office.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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