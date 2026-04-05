Tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran : Trump menace d’attaquer des infrastructures clés

Le président américain, Donald Trump, a réaffirmé, ce dimanche, sa menace d’attaquer les centrales électriques et les ponts en Iran si le détroit d’Ormuz n’est pas entièrement rouvert d’ici mardi. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a annoncé que “mardi sera en Iran le jour des centrales énergétiques et le jour des ponts”.

L’ultimatum fixé par Trump pour la réouverture du détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial, a été repoussé à plusieurs reprises. La fermeture quasi totale de cette voie maritime stratégique a engendré une flambée des prix de l’essence, suscitant des inquiétudes tant sur le plan économique que géopolitique.

Samedi, le président américain a donné 48 heures à Téhéran pour “conclure un accord ou rouvrir le détroit d’Ormuz”, menaçant de “déchaîner les enfers sur eux” en cas de non-respect de cet ultimatum. “Vous vous souvenez quand j’ai donné dix jours à l’Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d’Ormuz. Le temps presse – 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux”, a-t-il déclaré.

Les observateurs internationaux surveillent de près l’évolution de cette crise, qui pourrait avoir des répercussions significatives sur le marché pétrolier mondial et la stabilité au Moyen-Orient.