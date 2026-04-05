L’Arabie Saoudite réussit le lancement de son satellite “Shams” lors de la mission “Artemis II”

L’Agence spatiale saoudienne a annoncé avec fierté le succès du lancement et l’établissement de contact avec le satellite “Shams”, qui a été déployé à bord du système de lancement spatial (SLS) dans le cadre de la mission “Artemis II”, selon l’agence de presse SPA.

Cette mission marque la première initiative nationale saoudienne dédiée à la météo spatiale, avec pour ambition d’accélérer l’innovation scientifique et d’établir des partenariats internationaux stratégiques afin de façonner l’avenir de l’espace au service de l’Humanité.

Le satellite “Shams” évoluera sur une orbite terrestre haute (HEO) elliptique, oscillant entre environ 500 et 70 000 kilomètres d’altitude. Son objectif principal est d’étudier la météo spatiale et d’analyser l’impact de l’activité solaire et des radiations sur la Terre, selon quatre axes : les radiations spatiales, les rayons X solaires, le champ magnétique terrestre et les particules solaires à haute énergie.

Les résultats de ces recherches sont essentiels pour sécuriser des secteurs critiques tels que les télécommunications, l’aviation et la navigation, en fournissant des données précieuses permettant d’anticiper les risques et de protéger les infrastructures mondiales.

Développé en Arabie Saoudite par des compétences nationales, le satellite bénéficie également du soutien du Programme de développement de l’industrie nationale et des services logistiques (NIDLP).

La mission “Artemis II” constitue la deuxième phase du programme “Artemis”, orchestré par la NASA avec une large participation internationale. Elle a pour objectif de ramener l’Homme à proximité de la Lune pour la première fois en plus de cinquante ans, ouvrant ainsi la voie à de futures explorations vers Mars.