Flambée des carburants : le gouvernement français annonce des mesures de chômage partiel pour soutenir les entreprises affectées

Le gouvernement français a annoncé lundi sa volonté de mettre en place « des mesures de chômage partiel pour aider les entreprises affectées par l’augmentation des prix des carburants, en raison du conflit au Moyen-Orient.

« Je suis disposé à mettre en œuvre des mesures de chômage partiel pour soutenir les entreprises qui connaissent une baisse d’activité », a déclaré le ministre français du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, lors d’une interview sur franceinfo.

Il a ajouté que « toutes les entreprises sont éligibles », notamment dans le secteur des transports routiers, à condition de prouver une « baisse d’activité brutale directement liée à la crise ».

Concernant le coût de ces mesures, le ministre a estimé que le chômage partiel pourrait représenter « environ 70 millions d’euros », tout en avertissant qu’il sera nécessaire de « voir comment les choses évoluent au fil de l’année ».

« Nous allons engager cette ligne budgétaire », a-t-il néanmoins assuré.

Cette annonce survient alors que les transporteurs routiers et les autocaristes s’apprêtaient à manifester ce lundi à Paris pour demander au gouvernement des aides supplémentaires afin de faire face à la flambée des prix des carburants, considérant que les mesures annoncées en fin de semaine étaient insuffisantes.

Des opérations escargots étaient prévues, avec des embouteillages anticipés sur le périphérique parisien dans la matinée, selon les médias, citant le syndicat organisateur.

Au total, 70 millions d’euros d’aides avaient été annoncés par le gouvernement et présentés vendredi comme un plan ciblé et limité au mois d’avril, destiné aux secteurs les plus durement touchés par la hausse des prix des carburants : la pêche, l’agriculture et les transports.

Ce plan inclut notamment une aide de 20 centimes d’euro par litre de carburant pour les TPE et PME du transport routier les plus en difficulté, valable durant le mois d’avril.