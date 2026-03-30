IA : le nouveau terrain de l’intelligence économique

L’intelligence artificielle est encore présentée comme une révolution technologique. Elle est déjà une transformation des rapports de puissance.

Le débat public reste souvent focalisé sur les performances, les usages et les gains de productivité. Mais l’essentiel se joue ailleurs. L’IA ne modifie pas seulement les outils. Elle recompose la chaîne qui relie l’information à la décision. Et c’est précisément là que se situe désormais le cœur de l’intelligence économique.

Dans l’histoire, les grandes ruptures technologiques ont toujours redessiné les équilibres. L’imprimerie a déplacé l’autorité sur le savoir. La révolution industrielle a redistribué la puissance économique et militaire. La guerre froide a installé durablement la centralité du renseignement, de l’influence et de la perception. L’IA s’inscrit dans cette continuité, mais avec une portée plus profonde : elle agit directement sur les filtres qui sélectionnent, hiérarchisent et reformulent l’information. Autrement dit, elle intervient au niveau même où se fabrique la décision.

Dans ce nouvel environnement, la valeur stratégique se déplace vers les couches invisibles : données, infrastructures cloud, puissance de calcul, modèles fondamentaux, standards techniques et interfaces d’accès à l’information. Ce déplacement n’est pas neutre. Il s’accompagne d’une concentration croissante des capacités critiques entre un nombre limité d’acteurs. Le Stanford AI Index 2025 souligne à la fois le poids croissant de l’industrie dans les modèles d’IA les plus notables et la hausse record des investissements privés en 2024. L’UNCTAD insiste, elle, sur la concentration du développement de l’IA dans un nombre limité de pays et d’entreprises. L’OCDE documente enfin les risques concurrentiels liés à la forte concentration du cloud et de l’infrastructure physique de l’IA.

La question centrale devient alors simple : qui contrôle la chaîne informationnelle qui précède la décision ? Qui collecte les données ? Qui héberge les flux ? Qui entraîne les modèles ? Qui fournit le calcul ? Qui fixe les standards ? Qui structure les interfaces à travers lesquelles administrations, entreprises et médias accèdent à l’information ?

Celui qui contrôle cette chaîne ne détient pas seulement un avantage technologique. Il dispose d’un levier économique et stratégique.

C’est ici que l’intelligence économique retrouve toute sa centralité. Elle ne consiste plus seulement à surveiller des marchés. Elle doit permettre de cartographier les dépendances, d’identifier les asymétries, de sécuriser les chaînes de valeur et de transformer l’information en capacité de décision.

La grille de lecture redevient claire : veille pour détecter les dépendances critiques; tri pour distinguer le signal stratégique du bruit technologique; analyse pour comprendre les rapports de force;

décision pour arbitrer entre efficacité et autonomie; protection pour sécuriser les actifs immatériels et les médiations. Cette chaîne constitue désormais le socle de la souveraineté économique.

Le risque, sinon, est bien identifié. Un acteur peut adopter massivement l’IA et renforcer sa dépendance. Il peut produire davantage sans maîtriser les conditions de sa visibilité. Décider plus vite sans contrôler les filtres qui orientent ses arbitrages. Moderniser ses usages tout en externalisant les couches informationnelles qui structurent son rapport au réel. Ce phénomène relève d’un encerclement cognitif.

Une économie ne s’affaiblit pas seulement lorsqu’elle perd des parts de marché ou des capacités industrielles. Elle s’affaiblit lorsqu’elle ne maîtrise plus les médiations qui filtrent l’information utile et structurent la décision.

L’IA accélère ce basculement. Les moteurs de recherche avaient restructuré l’accès au savoir. Les plateformes avaient déplacé la hiérarchie éditoriale. Les réseaux sociaux avaient fragmenté l’autorité du vrai. L’IA générative franchit un seuil supplémentaire : elle ne se contente plus d’organiser l’accès à l’information, elle participe désormais à sa reformulation, à sa hiérarchisation et à sa pré-interprétation.

Le problème n’est donc plus seulement la désinformation. Il devient le cadrage du réel. Dans ce contexte, la vitesse n’est pas une stratégie. Aller vite avec des dépendances mal identifiées revient souvent à s’intégrer plus rapidement dans des architectures conçues ailleurs.

À l’inverse, une stratégie d’intelligence économique appliquée à l’IA suppose des choix clairs : maîtriser les données sensibles, sécuriser les infrastructures critiques, former les décideurs et auditer les médiations techniques. Les travaux récents de l’OCDE sur le cloud et l’infrastructure IA insistent justement sur les enjeux de concentration, de barrières à l’entrée et d’interopérabilité, qui pèsent directement sur l’autonomie stratégique des acteurs dépendants.

L’enjeu n’est pas d’utiliser l’IA. Il est de savoir dans quelles conditions on l’intègre sans perdre le contrôle de ses dépendances.

Dans l’économie algorithmique, la puissance ne se mesure plus seulement à ce qu’un acteur produit ou possède. Elle se mesure à sa capacité à contrôler les chaînes de l’information et à transformer la connaissance en décision.

À l’ère de l’intelligence artificielle, une économie ne perd pas sa souveraineté lorsqu’elle manque de technologies. Elle la perd lorsqu’elle ne maîtrise plus les filtres à travers lesquels elle comprend, hiérarchise et décide.