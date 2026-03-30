L’Espagne ferme son espace aux avions américains

Au 30e jour de la guerre au Moyen-Orient, l’Espagne a annoncé, lundi 30 mars, fermer son espace aérien aux avions américains impliqués dans le conflit contre l’Iran.

« L’utilisation des bases [américaines en Espagne] n’est pas autorisée, et bien entendu l’utilisation de l’espace aérien espagnol pour des actions en lien avec la guerre en Iran ne l’est pas non plus », a déclaré la ministre de la Défense, Margarita Robles.

Cette décision, qui s’accompagne d’un refus d’utiliser les bases américaines situées en Espagne, complique la logistique militaire américaine, certains appareils ayant dû modifier leur trajectoire pour contourner la péninsule ibérique.

Le gouvernement espagnol est « totalement opposé » aux attaques américano-israéliennes contre l’Iran.