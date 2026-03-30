Trump menace d' »anéantir » l’île de Kharg, site pétrolier essentiel pour l’Iran

Le président américain Donald Trump a menacé, lundi 30 mars, l’Iran d' »anéantir » l’île de Kharg, un site pétrolier essentiel pour Téhéran, si le détroit d’Ormuz n’est pas rouvert et si les discussions avec les Iraniens, qu’il qualifie de « sérieuses », n’aboutissent pas « rapidement ».

« Les États-Unis d’Amérique sont en discussions sérieuses avec UN REGIME NOUVEAU, ET PLUS RAISONNABLE, afin de mettre fin à nos opérations militaires en Iran, a déclaré Donald Trump sur le réseau social Truth Social.

« D’énormes progrès ont été réalisés mais, si pour une raison quelconque un accord n’est pas conclu rapidement, ce qui sera probablement le cas, et si le détroit d’Ormuz n’est pas immédiatement ouvert aux affaires’, nous conclurons notre charmant ‘séjour’ en Iran en faisant exploser et en anéantissant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l’île de Kharg (et peut-être toutes les usines de dessalement !), que nous avons délibérément choisi de ne pas encore toucher' », a-t-il averti.