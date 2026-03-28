Abbès Zouache remporte le Grand Prix du Livre des Journées de l’Histoire 2026 à l’IMA

Abbès Zouache, écrivain égyptien, a remporté le Grand Prix du Livre des Journées de l’Histoire 2026 de l’Institut du Monde arabe (IMA) pour son ouvrage « La croisade, une histoire partagée », annoncé vendredi soir à Paris. Ce prix, doté par l’Académie du Royaume du Maroc, a été décerné après une sélection rigoureuse parmi huit finalistes, reflétant la diversité des approches historiques concernant le monde arabe.

Vincent Lemire, président du jury, a précisé que 160 publications avaient été examinées. Lors de la cérémonie de remise du prix qui s’est déroulée au siège de l’IMA à Paris, en présence de la présidente de l’institut, Anne-Claire Legendre, et des autres membres du jury, dont Rahal Boubrik, directeur de l’Institut Royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc, relevant de l’Académie du Royaume du Maroc, Mme Legendre a remercié l’Académie pour le soutien à ce prix, qui honore chaque année une contribution innovante à l’histoire du monde arabe.

M. Boubrik, membre du conseil scientifique des Journées de l’Histoire, a souligné l’importance d’encourager la recherche historique au-delà des frontières nationales, en mettant en avant l’intérêt de l’Institut pour l’histoire du Maroc dans une perspective mondiale.

Le Grand Prix se positionne comme un événement clé pour la recherche historique accessible à tous. Avec cette annonce, l’Institut lance la 12e édition des Journées de l’Histoire, qui se concentre sur le thème des « Fêtes et émotions populaires dans le monde arabe », avec des échanges entre historiens, anthropologues, sociologues, journalistes et artistes. Cette rencontre met en lumière l’importance des fêtes et des émotions dans les dynamiques des sociétés arabes.