Cinq blessés lors de la chute de débris d’un missile balistique à Abou Dhabi

Cinq personnes ont été blessées samedi à Abou Dhabi, suite à la chute de débris d’un missile balistique intercepté par les défenses aériennes émiraties, selon des sources officielles.

L’Agence de presse des Émirats (WAM), citant un communiqué du Bureau des médias d’Abou Dhabi, a rapporté que les débris sont tombés près des Zones économiques de Khalifa, blessant cinq individus de nationalité indienne, avec des blessures allant de légères à modérées.

Depuis le début des attaques iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté un total de 378 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1.835 drones, selon la même source.

Les Émirats arabes unis, tout comme plusieurs autres pays arabes, sont confrontés à des attaques de drones et de missiles visant divers sites et installations depuis le début de l’offensive américano-israélienne contre l’Iran.