Rachida Dati ou la diversité que la France n’a jamais vraiment banalisée

Pendant longtemps, le parcours de Rachida Dati a servi de démonstration commode. Magistrate de formation, ancienne garde des Sceaux, maire du 7e arrondissement de Paris depuis 2008, puis ministre de la Culture à partir du 11 janvier 2024, elle semblait confirmer à elle seule une promesse française simple : celle d’un pays où l’école, l’État et le mérite pouvaient encore porter une fille d’une famille issue de l’immigration jusqu’au cœur du pouvoir.

Mais ce que son parcours révèle est plus troublant que cette fable républicaine. Une démocratie pleinement apaisée avec elle-même ne transforme pas ce type d’ascension en événement permanent. Elle le banalise. Or c’est précisément ce que la France n’a jamais totalement réussi à faire.

Le sujet Dati dépasse donc la personne, le style, la droite, ou même Paris. Il touche à une question plus profonde : que vaut une égalité proclamée si certaines trajectoires continuent d’être reçues comme des exceptions symboliques ? Les institutions françaises se sont ouvertes. Le regard collectif, lui, a évolué plus lentement.

C’est là que le cas devient politiquement intéressant. Lorsqu’une femme issue d’un milieu populaire et d’une histoire familiale marquée par l’immigration accède à des fonctions associées à l’autorité de l’État, le débat ne porte jamais seulement sur ses compétences. Il charrie autre chose : une interrogation implicite sur la normalité même de cette présence. Non pas toujours : est-elle capable ? Mais plus discrètement : sa place ici va-t-elle vraiment de soi ?

Le problème français n’est donc plus seulement l’intégration. Il est la banalisation de la légitimité.

La magistrature, dans ce récit, reste un moment décisif. Dans l’imaginaire républicain, rendre la justice relève de l’un des visages les plus solennels de l’État. Qu’une femme venue d’un milieu modeste y accède devrait suffire. Pourtant, dans la réception publique, cette trajectoire a souvent été traitée moins comme une évidence républicaine que comme une singularité. Et une égalité qui continue de surprendre n’est pas une égalité stabilisée.

Banalisation ou exception

Son passage dans l’entourage de Nicolas Sarkozy, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, a déplacé cette tension vers le centre même du pouvoir. Il ne s’agissait plus seulement d’une réussite scolaire ou administrative. Il s’agissait d’une entrée dans le noyau dur de l’État. Là encore, le fait essentiel n’est pas qu’une telle ascension ait été possible. Il est qu’elle ait continué à être perçue, pour une partie du pays, comme quelque chose de peu ordinaire.

La séquence récente a ravivé cette lecture. Après plus de deux ans au ministère de la Culture, Rachida Dati a quitté le gouvernement le 25 février 2026 pour se consacrer à la bataille municipale parisienne. Quelques semaines plus tard, Emmanuel Grégoire l’a emporté au second tour, prolongeant l’ancrage de la gauche dans la capitale.

Cette défaite, pourtant, ne réduit pas sa portée. Elle la clarifie. Car Rachida Dati reste moins importante par ce qu’elle représente électoralement à un moment donné que par ce qu’elle continue de révéler sur la société française. Elle est l’une des figures à travers lesquelles se lit la difficulté du pays à considérer comme ordinaires certaines formes de réussite, de représentation et d’autorité.

On objectera, à raison, que la France a changé. Que d’autres figures ont émergé. Que l’accès aux institutions n’est plus ce qu’il était il y a trente ans. Tout cela est vrai. Mais ce n’est pas encore la vraie question. La vraie question est plus exigeante : ces trajectoires sont-elles devenues banales dans l’imaginaire national, ou demeurent-elles des cas que l’on célèbre précisément parce qu’ils restent rares, visibles et partiellement exceptionnels ?

C’est ici que Rachida Dati cesse d’être seulement un sujet politique pour devenir un test démocratique. Une démocratie mûre ne se contente pas d’ouvrir des portes. Elle cesse de regarder comme extraordinaires ceux qui les franchissent.

Et c’est peut-être là que se situe encore l’inachèvement français : dans cette difficulté à transformer la diversité admise en diversité ordinaire, la réussite possible en réussite banale, et l’exception admirée en légitimité pleinement reconnue.