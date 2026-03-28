L’écrivain Boualem Sansal va porter plainte contre le président algérien Tebboune

L’écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, a annoncé porter plainte contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune, vitrine d’un régime qu’il qualifie de « dictature militaire ».

Culture-Medias
Par Atlasinfo

Arrêté à l’aéroport d’Alger le 16 novembre 2024, condamné en appel en juillet 2025 à 5 ans de réclusion, avant d’être gracié le 12 novembre 2025 sur intervention de l’Allemagne, l’académicien  Boualem Sansal a fait savoir, dans un entretien accordé vendredi à Jean-Jacques Bourdin, qu’il allait porter plainte contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

« J’accuse celui qui a ordonné (…) Si je ne fais rien, c’est que je cautionne tout », a-t-il déclaré, n’hésitant pas à qualifier le pouvoir de « dictature militaire » en « guerre avec la France ».

« Dans la tête du pouvoir, c’est un pays qui est resté moyenâgeux », a souligné Boualem Sansal.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite