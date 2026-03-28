L’écrivain Boualem Sansal va porter plainte contre le président algérien Tebboune
L’écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, a annoncé porter plainte contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune, vitrine d’un régime qu’il qualifie de « dictature militaire ».
Arrêté à l’aéroport d’Alger le 16 novembre 2024, condamné en appel en juillet 2025 à 5 ans de réclusion, avant d’être gracié le 12 novembre 2025 sur intervention de l’Allemagne, l’académicien Boualem Sansal a fait savoir, dans un entretien accordé vendredi à Jean-Jacques Bourdin, qu’il allait porter plainte contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune.
« J’accuse celui qui a ordonné (…) Si je ne fais rien, c’est que je cautionne tout », a-t-il déclaré, n’hésitant pas à qualifier le pouvoir de « dictature militaire » en « guerre avec la France ».
« Dans la tête du pouvoir, c’est un pays qui est resté moyenâgeux », a souligné Boualem Sansal.
EXCLUSIF : Boualem Sansal va déposer plainte contre le président Tebboune.
Il m’a accordé un entretien exceptionnel où il revient sur son emprisonnement, sur le régime algérien, sur l’islam politique, et sur son départ de Gallimard.
Nouvel épisode à retrouver sur ma chaîne… pic.twitter.com/DwrY3vitkh
— Jean-Jacques Bourdin (@JJBourdin_off) March 27, 2026