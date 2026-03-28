L’écrivain Boualem Sansal va porter plainte contre le président algérien Tebboune

Arrêté à l’aéroport d’Alger le 16 novembre 2024, condamné en appel en juillet 2025 à 5 ans de réclusion, avant d’être gracié le 12 novembre 2025 sur intervention de l’Allemagne, l’académicien Boualem Sansal a fait savoir, dans un entretien accordé vendredi à Jean-Jacques Bourdin, qu’il allait porter plainte contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

« J’accuse celui qui a ordonné (…) Si je ne fais rien, c’est que je cautionne tout », a-t-il déclaré, n’hésitant pas à qualifier le pouvoir de « dictature militaire » en « guerre avec la France ».

« Dans la tête du pouvoir, c’est un pays qui est resté moyenâgeux », a souligné Boualem Sansal.