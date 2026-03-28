L’Exposition et Musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique franchit le cap de 10 millions de visiteurs (ICESCO)

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l’ICESCO souligne que cet espace offre une « expérience cognitive et spirituelle » immersive, permettant aux visiteurs de s’imprégner de la vie exemplaire du Prophète Sidna Mohammed (PSL), grâce à des dispositifs interactifs et des contenus rigoureusement documentés.

Ce parcours muséal est le fruit d’un partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue du monde islamique (LMI) et la Rabita Mohammadia des Oulémas, qui se veut une véritable « pérégrination entre foi et savoir », qui met en lumière les étapes phares de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique.

Première de son genre organisée en dehors du Royaume d’Arabie Saoudite, cette exposition s’assigne pour mission de diffuser le message de l’Islam, fondé sur les valeurs de justice, de paix, de miséricorde, de tolérance, de coexistence et de modération en s’appuyant sur le Saint Coran, la Sunna du Prophète (PSL) et l’histoire rayonnante de la civilisation musulmane.

L’exposition comprend trois principaux pavillons, à savoir, « l’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique » et le « Panorama de la chambre du Noble Prophète », supervisés par la LMI et conçus avec la technologie 3D et la réalité virtuelle (VR), ainsi que le pavillon « L’attachement des Marocains au Noble Prophète, symbole d’amour et de fidélité », supervisé par la Rabita Mohammadia des Oulémas.