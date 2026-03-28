De Téhéran à Port-Soudan : une alliance qui menace la sécurité arabe et internationale

Dans un contexte international marqué par des évolutions rapides, les informations faisant état de la visite d’une délégation iranienne à Port-Soudan et de réunions à huis clos avec le chef de l’armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, ne sauraient être considérées comme un simple épisode protocolaire. Cette démarche porte en réalité des implications stratégiques profondes, appelant à une lecture attentive et à une mise en garde contre ses répercussions sur la sécurité régionale et internationale.

L’Iran n’a jamais dissimulé son ambition d’étendre son influence au-delà de ses frontières, en s’appuyant sur des réseaux d’alliances non conventionnels, souvent dans des environnements politiquement fragiles. Le Soudan, engagé dans une transition complexe, apparaît aujourd’hui comme un terrain propice à cette projection d’influence.

Les mouvements iraniens à Port-Soudan dépassent le cadre d’une visite diplomatique classique. Ils s’inscrivent dans une tentative de repositionnement stratégique sur la mer Rouge, l’un des axes maritimes les plus vitaux au monde. Une telle présence offrirait à Téhéran un levier supplémentaire face à ses adversaires régionaux et internationaux.

Certains acteurs soudanais pourraient justifier ce rapprochement au nom d’un pragmatisme dicté par l’isolement international ou le besoin d’un soutien militaire et technologique. Pourtant, l’expérience montre que les partenariats avec l’Iran ne sont jamais dénués de contreparties et s’inscrivent dans des agendas qui dépassent largement le cadre national.

Dans ce contexte, le risque est réel de voir le Soudan se transformer en plateforme avancée des ambitions iraniennes, que ce soit à travers une assistance militaire ou une infiltration sécuritaire. Une telle évolution pourrait aggraver les fractures internes et complexifier davantage une situation déjà instable.

Un rapprochement entre Téhéran et Khartoum, à ce moment précis, ne peut être dissocié des tensions régionales croissantes, notamment dans le Golfe. Dès lors, cette alliance irano-soudanaise dépasse le cadre d’un enjeu interne : elle touche directement à la sécurité nationale arabe.

L’établissement d’un point d’ancrage iranien sur la mer Rouge, via le Soudan, élargirait le spectre des menaces aux routes maritimes internationales, tout en accentuant la pression sur les États riverains de ce corridor stratégique.

Mais la portée de ce rapprochement va bien au-delà des considérations géographiques. Elle s’inscrit dans une dynamique de menace globale. Lorsque se rencontrent un projet d’expansion porté par Téhéran et un régime accusé de graves violations contre les civils, les risques se multiplient.

Depuis plusieurs années, l’Iran poursuit le développement de ses capacités nucléaires, suscitant une inquiétude internationale persistante quant à une possible militarisation de son programme. Parallèlement, le régime de Abdel Fattah al-Burhan fait face à des accusations récurrentes d’usage d’armes chimiques prohibés contre des populations civiles lors de conflits internes.

Ce croisement entre une ambition nucléaire controversée et un passif marqué par des soupçons d’utilisation d’armes chimiques interdites constitue un facteur de déstabilisation majeur — non seulement pour le Soudan et son environnement immédiat, mais pour l’ensemble de l’architecture de sécurité internationale.

Le timing de ces initiatives soulève, à cet égard, de nombreuses interrogations. Alors que l’Iran subit des pressions militaires et politiques accrues sur d’autres fronts, il semble chercher à ouvrir de nouveaux espaces d’influence, voire à se doter de leviers de négociation supplémentaires.

Pour le régime soudanais, cet alignement peut apparaître comme une tentative de rompre l’isolement. Mais il comporte un risque considérable : celui de réinscrire le Soudan dans les dynamiques conflictuelles régionales, au lieu de l’en extraire.

L’histoire récente montre que les alliances dictées par l’urgence, sans vision stratégique de long terme, s’avèrent souvent coûteuses. Dans le cas présent, ce rapprochement pourrait placer le Soudan dans une position particulièrement vulnérable, en le transformant en théâtre de rivalités par procuration.

Dans une région en pleine recomposition, le véritable enjeu réside dans la clarté des choix stratégiques — et non dans des alliances aux conséquences incertaines.