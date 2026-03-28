Le coup d’envoi de la 35e édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc a été donné, samedi à Nice, avec la participation de 160 équipages 100% féminins issus de sept pays. Michelle Yeoh, actrice Oscarisée est l’Ambassadrice de cette 35ème édition.

Coup d’envoi à Nice du 35e Rallye Aïcha des Gazelles en direction du désert marocain

Le départ officiel de ce raid automobile international (28 mars-11 avril) vers le désert marocain, s’est déroulé devant le Palais Nikaïa en présence du Consul général du Maroc à Marseille, Mohamed El Hamouli, et des représentants de différents partenaires.

La fondatrice du rallye, Dominique Serra, s’est félicitée du Haut patronage royal dont sont honorés les organisateurs de cet évènement sportif, affirmant que « l’ensemble des parties prenantes sont très investies pour son bon déroulement ».

« Grâce aux efforts des différentes parties, dont le ministère du Tourisme, l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) et le ministère de l’Intérieur, les participantes au Rallye Aicha des Gazelles sont accueillies à bras ouverts dans de très bonnes conditions », a déclaré Mme Serra à l’agence MAP.

Les 320 participantes arriveront lundi à Tanger, avant de rejoindre Meknès puis Erfoud, en prélude à une aventure sans pareille dans le grand sud-est marocain.

La course automobile se dirigera ensuite vers Mhamid El-Ghizlane et Merzouga, camp de base, avant de remonter vers la ville d’Essaouira, selon les organisateurs.

Les équipages, venus du Maroc, de Côte d’Ivoire, de France, de Suisse, de Belgique, du Canada et d’Italie, sont répartis en quatre catégories : les Quads-SSV, les 4×4-Camions, les véhicules électriques et les Crossover, « une diversité qui reflète l’évolution de la compétition tout en restant fidèle à son ADN », indique-t-on.

Dans ce rallye exclusivement hors-piste, sans systèmes de navigation pour s’orienter, l’équipage gagnant est celui qui parcourt le moins de kilomètres sur neuf jours en six étapes autour de valeurs responsables et solidaires.

La journée d’ouverture de cette édition a été ponctuée par des animations musicales avec notamment un concert de Joseph Kamel, des performances de danse et la réalisation d’une fresque géante par un artiste niçois.

Lancé en 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles défend une vision singulière de la compétition, fondée sur la stratégie, la précision, l’entraide et le dépassement de soi, plutôt que sur la vitesse.

Pour cette année, la star internationale et lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice, Michelle Yeoh, a été désignée comme ambassadrice officielle de cette 35e édition.

Au-delà de sa carrière internationale, Michelle Yeoh s’engage depuis de nombreuses années pour l’égalité, la dignité des femmes et les préservation de la planète.

« Son parcours illustre parfaitement les valeurs du Rallye : courage, solidarité et dépassement de soi », selon les organisateurs du rallye, ajoutant que sa présence en tant qu’Ambassadrice confère à cette 35ème édition une dimension internationale et prestigieuse, renforçant le rôle du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc comme événement unique, engagé et porteur de sens.