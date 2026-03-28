L’armée américaine annonce l’arrivée d’un navire d’assaut amphibie au Moyen-Orient

Le navire américain d’assaut amphibie Tripoli est arrivé au Moyen-Orient, a annoncé samedi le Commandement militaire des Etats-Unis pour cette zone (Centcom), au moment où les spéculations battent leur plein sur le déploiement potentiel de troupes américaines sur le territoire iranien.

Le Tripoli, navire basé habituellement au Japon, est arrivé vendredi dans la zone, indique un communiqué du Centcom sur X, qui précise que ce porte-hélicoptères est à la tête d’un groupe naval qui comprend « quelque 3.500 » marins et soldats du corps des Marines.

Il comprend en outre des aéronefs de transport et de combat, ainsi que des équipements d’assaut amphibie, ajoute le communiqué, accompagné de quatre images. L’une d’entre elles montre le pont du Tripoli avec plusieurs hélicoptères Seahawk, ainsi que quelques Osprey, des aéronefs utilisés notamment pour le transport de troupes. Une autre montre un avion de combat F-35, capable de décoller et d’atterrir sur ces porte-hélicoptères.

Ce déploiement intervient dans un contexte de tensions persistantes, alors que les autorités américaines évoquent différentes options pour atteindre leurs objectifs dans la région.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a estimé vendredi que les Etats-Unis pouvaient atteindre leurs objectifs sur l’Iran sans passer par le déploiement de troupes au sol.

Plusieurs médias américains ont rapporté ces derniers jours que le président américain, Donald Trump, envisage d’envoyer prochainement au moins 10.000 militaires au Moyen-Orient.