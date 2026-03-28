Les Sénégalais paradent avec le trophée de la CAN au Stade de France en dépit du verdict de la CAF

Passant outre le verdict du jury d’appel de la CAF déclarant le Sénégal forfait, les lions de Teranga ont paradé, ce samedi 28 mars, avec le trophée de la CAN sur la pelouse du Stade de France avant leur match amical contre le Pérou.

La commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) avait pourtant invalidé ce succès le 17 mars dernier et attribué la victoire au Maroc (3-0), sur tapis vert.

Le jury d’appel de la CAF avaitjustifié sa décision en application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), selon lequel si une équipe « refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match », « elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours ».

Dans un tweet, le président du Club des avocats au Maroc, Me Mourad Elajouti, avait annoncé voir adressé « deux mises en demeure formelle à la société d’exploitation du Stade de France ainsi qu’au groupe GL Events », ajoutant qu' »en prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe ».

🔴Le Sénégal présente le trophée de la CAN au Stade de France, un trophée qui ne leur APPARTIENT PAS. Ils sont tombés dans le piège🤣 pic.twitter.com/2uCEN2r8Vq — MMGA🇲🇦۞ (@makemororocco) March 28, 2026

Adoptant une attitude provocante, l’équipe du Sénégal a porté pour ce match un maillot agrémenté d’une deuxième étoile au-dessus de leur écusson pour leurs deux titres à la CAN.

La Fédération sénégalaise de football a fait appel mercredi 25 mars devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de la décision du jury d’appel de la CAF, demandant « à ce que la décision de la CAF soit annulée et qu’il soit déclaré vainqueur de la CAN ».

« L’appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l’équipe nationale du Sénégal a perdu la finale par forfait et attribuant la victoire à l’équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0″, a détaillé le TAS dans un communiqué.

Une formation arbitrale du TAS sera nommée pour statuer sur cette affaire, à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi », a fait savoir le tribunal, précisant qu’à ce stade, « il n’est pas encore possible d’anticiper les échéances de la procédure, ni d’indiquer quand une audience sera fixée ».

Le soir de la finale, le 18 janvier à Rabat, les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pendant 17 minutes pour protester contre un pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la seconde période.

La finale de la CAN du 18 janvier 2026 a également été gâchée par des supporters sénégalais qui avaient envahi le terrain, lançant des projectiles et attaquant violemment les stadiers marocains.