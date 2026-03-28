Biodiversité : la COP15 renforce la protection des espèces migratrices d’Amazonie

Organisée du 23 au 29 mars dans la ville de Campo Grande, aux portes du Pantanal – l’une des plus vastes zones humides de la planète -, la conférence rassemble des représentants de 133 Parties, des scientifiques et des organisations internationales pour coordonner la protection des espèces migratrices à l’échelle mondiale.

Parmi les principales décisions figure l’adoption d’un plan d’action consacré aux poissons-chats géants d’Amazonie, tels que la dourada et la piramutaba. Ces espèces parcourent des milliers de kilomètres le long des fleuves et jouent un rôle crucial à la fois pour l’équilibre des écosystèmes et pour l’alimentation des populations locales.

Portée par le Brésil en coopération avec plusieurs pays amazoniens, dont la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela, cette initiative vise notamment à préserver les habitats aquatiques et à garantir la libre circulation des poissons, essentielle à leur cycle de vie.

Les experts soulignent que la protection de ces espèces contribue non seulement à la biodiversité, mais aussi à la sécurité alimentaire de nombreuses communautés riveraines dépendantes de la pêche.

La conférence a également acté l’inscription de la loutre géante d’Amérique du Sud dans les annexes de la Convention, renforçant ainsi sa protection internationale. Ce mammifère semi-aquatique, le plus grand de son espèce, vit principalement dans les zones humides de l’Amazonie et du Pantanal.

Longtemps menacée par la chasse pour sa fourrure et par la dégradation de son habitat, la loutre géante bénéficie désormais de mesures de conservation accrues et d’une coopération internationale renforcée.

Les décisions adoptées prévoient notamment le développement de la recherche scientifique, la mise en place de systèmes de suivi des routes migratoires, ainsi qu’une plus grande implication des communautés locales et autochtones dans les efforts de préservation.

Elles s’inscrivent dans un cadre plus large visant à améliorer la coordination entre États, indispensable pour protéger des espèces qui traversent plusieurs pays au cours de leur cycle de vie.

Organisée pour la première fois au Brésil, cette COP15 marque une étape importante dans la gouvernance mondiale de la biodiversité, alors que de nombreuses espèces migratrices sont confrontées à des menaces croissantes telles que la perte d’habitat, la pollution et le changement climatique.