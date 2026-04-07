Arrestation de six extrémistes au Maroc : Le BCIJ démantèle une cellule terroriste active

Les suspects ont été arrêtés lors d’opérations distinctes à Kénitra, Casablanca, dans la région de Dar El Gueddari (Province de Sidi Kacem) et à Sidi Taïbi, indique le BCIJ dans un communiqué.

La même source précise que les procédures de perquisition, menées dans le cadre de cette affaire, ont permis la saisie de livres et de manuscrits à caractère extrémiste, d’armes blanches de diverses tailles, dont des outils tranchants et contondants, ainsi que des sommes d’argent en dirham marocain, soupçonnées de provenir d’activités criminelles. De même, les opérations de ratissage et de saisie ont permis la confiscation d’une cagoule, de gants et de trois véhicules, dont deux fourgonnettes pour le transport de marchandises, ainsi que d’une moto soupçonnée d’avoir été utilisée afin de faciliter la commission desdits actes criminels.

Les recherches et investigations réalisées, appuyées par les opérations de filature policière, ont révélé que les suspects, qui sont imprégnés de l’idéologie extrémiste, s’étaient récemment livrés à des actes de vol et de cambriolage dans le cadre d’une association de malfaiteurs visant à tirer profit des revenus criminels. Le mode opératoire criminel adopté par les personnes interpellées consistait à prendre d’assaut des installations d’élevage de bétail au niveau de plusieurs zones rurales dans les environs de Kénitra et de Sidi Slimane, à des fins de vols et de braquages, avant de revendre les butins criminels dans des marchés locaux de la commune de Joumaa Shim, relevant de la Province de Safi, et de la ville de Zemamra (Province de Sidi Bennour).

Les investigations et enquêtes toujours en cours dans cette affaire visent à élucider toutes les activités criminelles que les mis en cause sont soupçonnés d’avoir commis et à déterminer les liens de ces crimes avec leurs ramifications extrémistes, outre l’identification et l’interpellation du reste des complices et acolytes.

Pour les besoins de l’enquête judiciaire, les suspects ont été mis en garde à vue dans le cadre des recherches et investigations menées par le BCIJ sous la supervision du Parquet général en charge des affaires de terrorisme et d’extrémisme, conclut le communiqué.