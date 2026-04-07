L’OACI condamne la violation par l’Iran de l’espace aérien de plusieurs pays arabes

Dans un communiqué, le Conseil de l’organisation onusienne, basée à Montréal, a condamné la violation par l’Iran de « l’intégrité territoriale et de la souveraineté » du Bahreïn, de la Jordanie, du Koweït, d’Oman, du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, « y compris de leurs espaces aériens souverains ».

L’instance dirigeante de l’OACI a également déploré l’utilisation « illégale » par l’Iran de systèmes de drones à des fins militaires contre des infrastructures civiles sur le territoire des États membres concernés.

« De telles actions sont contraires aux principes de la Charte des Nations Unies », a affirmé l’OACI, appelant l’Iran à cesser ses activités « illégales » et à respecter ses obligations en vertu de la Convention de Chicago et des autres traités internationaux pertinents relatifs à l’aviation civile.