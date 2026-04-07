L’OACI condamne la violation par l’Iran de l’espace aérien de plusieurs pays arabes

En directInternational
Par
Le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a condamné la violation par l’Iran de l’espace aérien de plusieurs pays arabes.

Dans un communiqué, le Conseil de l’organisation onusienne, basée à Montréal, a condamné la violation par l’Iran de « l’intégrité territoriale et de la souveraineté » du Bahreïn, de la Jordanie, du Koweït, d’Oman, du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, « y compris de leurs espaces aériens souverains ».

L’instance dirigeante de l’OACI a également déploré l’utilisation « illégale » par l’Iran de systèmes de drones à des fins militaires contre des infrastructures civiles sur le territoire des États membres concernés.

« De telles actions sont contraires aux principes de la Charte des Nations Unies », a affirmé l’OACI, appelant l’Iran à cesser ses activités « illégales » et à respecter ses obligations en vertu de la Convention de Chicago et des autres traités internationaux pertinents relatifs à l’aviation civile.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite