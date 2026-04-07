Mission lunaire Artémis II : les astronautes survolent la Lune

Les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen devraient désormais aller à plus de 406.000 km de la Terre, pendant leur contournement de la Lune.

« Alors que nous surpassons la plus grande distance jamais parcourue par l’Humanité depuis la Terre, nous le faisons en rendant hommage aux efforts et aux exploits extraordinaires de nos prédécesseurs », a déclaré M. Hansen en direct.

« Mais surtout, nous choisissons ce moment pour lancer un défi à notre génération et à la suivante, afin de nous assurer que ce record soit de courte durée », a-t-il ajouté.

La période d’observation rapprochée de la Lune a commencé vers 18H45 GMT et s’achèvera vers 01H20 GMT mardi. Durant ces près de sept heures, la Lune leur apparaîtra alors aussi grande qu’un ballon de basket tenu à bout de bras.

Les quatre astronautes se sont entraînés pendant plus de deux ans à reconnaître des formations géologiques et à les décrire avec précision aux scientifiques, en particulier les teintes brunes ou beiges du sol.

Leurs descriptions orales ainsi que leurs notes et photographies devraient permettre d’en apprendre plus sur la géologie et l’histoire de notre satellite naturel.

L’Agence spatiale américaine (Nasa) retransmet l’événement en direct sur plusieurs plateformes comme Netflix et YouTube, à l’exception d’une interruption d’environ quarante minutes, durant laquelle les communications seront bloquées par la Lune

« Entendre cet équipage décrire la surface lunaire va vous donner la chair de poule », a déclaré Kelsey Young, responsable scientifique de la mission.

Les astronautes voleront derrière la Lune et découvriront sa face cachée, jamais visible depuis la Terre. Leur survol lunaire leur permettra aussi d’assister à une éclipse solaire – le Soleil disparaissant derrière la Lune – et à un lever et un coucher de Terre derrière la Lune.

Si cette mission d’Artémis et la suivante, l’an prochain, se déroulent bien, la Nasa prévoit de faire alunir des astronautes en 2028.