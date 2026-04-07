GITEX Africa 2026 : Technopark Morocco et French Tech Casablanca, un accord de Coopération pour l’innovation

Technopark Morocco et la French Tech Casablanca ont officiellement signé, lundi, un accord de coopération visant à dynamiser l’innovation dans les écosystèmes numériques français et marocains, avec un accent particulier sur l’Intelligence Artificielle (IA) et les nouvelles technologies.

La ratification de cet accord a été effectuée par Lamiae Benmakhlouf, directrice générale de Technopark Morocco, et William Simoncelli, président de la French Tech Casablanca, lors de la rencontre GITEX Africa 2026. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités influentes, dont Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ainsi qu’Anne Le Hénanff, ministre française chargée de l’Intelligence Artificielle et du Numérique. La présence de chefs d’entreprises françaises à cet événement souligne l’importance et l’impact de cette collaboration.

L’accord a pour objectif principal de mutualiser les efforts afin de soutenir les startups dans leur accès au marché et à l’expertise. En facilitant la croissance des jeunes entreprises, ce partenariat vise également à encourager leur internationalisation, en tissant des liens entre les acteurs clés des écosystèmes français et marocains.

Dans le cadre de cet accord, Technopark Morocco s’engage à soutenir la feuille de route de la French Tech Maroc, notamment dans son axe de régionalisation. Cela implique une coordination pour le partage des besoins des startups, la mobilisation des participants, experts et partenaires, ainsi que la mise à disposition d’espaces pour l’organisation d’événements.

Lamiae Benmakhlouf a déclaré à la MAP que ce partenariat officialise une collaboration de longue date entre les deux entités, renforçant ainsi leur impact commun. Elle a mis en avant le potentiel du Maroc, riche en talents et en startups innovantes, en particulier dans les domaines de l’IA et de la cybersécurité. “Cet accord permettra de partager des expertises essentielles pour propulser ces startups sur les marchés internationaux”, a-t-elle souligné.

William Simoncelli a également exprimé sa satisfaction quant à cet accord, affirmant qu’il concrétise plus de six ans de collaboration entre les deux parties. “Nous sommes ravis de signer cet accord avec un acteur majeur comme Technopark Morocco”, a-t-il ajouté.

Créé en 2001 à Casablanca, Technopark est un incubateur d’entreprises technologiques qui accompagne le développement de startups dans les domaines des technologies de l’information, du conseil, des services et de la communication. La French Tech Maroc, pour sa part, fédère les fondateurs de startups, investisseurs et autres parties prenantes de l’écosystème, avec l’objectif d’accélérer l’innovation et de créer des ponts avec les marchés internationaux.

GITEX Africa 2026, organisé sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, par l’Agence de développement du digital (ADD) et KAOUN International, filiale du Dubaï World Trade Centre, se positionne comme le plus grand rendez-vous technologique et des startups d’Afrique, constituant ainsi une plateforme idéale pour ce type de partenariat.