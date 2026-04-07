Ultimatum à l’Iran : « Une civilisation entière va disparaître ce soir », avertit Trump

M. Trump avait menacé de cibler ce mardi à 20H00 (Heure de Washington) des infrastructures stratégiques, notamment des installations énergétiques et des ponts, si Téhéran ne procédait pas à la réouverture du détroit d’Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite environ un cinquième des hydrocarbures consommés à l’échelle mondiale.

« Une civilisation entière va disparaître ce soir, pour ne plus jamais renaître », a écrit le président américain sur son réseau Truth social, tout en indiquant ne pas souhaiter une telle issue, qu’il juge toutefois « probable ».

« Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas. Cependant, maintenant que nous avons un changement de régime complet et total, où prévalent des esprits différents, plus intelligents et moins radicalisés, peut-être que quelque chose de merveilleusement révolutionnaire peut se produire, qui sait? Nous le découvrirons ce soir”, a-t-il ajouté.

Ces déclarations s’inscrivent dans une série d’avertissements formulés ces derniers jours par le chef de l’exécutif américain à l’endroit de Téhéran. Lundi, il avait affirmé que l’Iran pourrait être « anéanti en une seule nuit », précisant que cette nuit pourrait être celle de mardi à mercredi.