Fès, capitale de la société civile pour l’année 2026

Un communiqué des deux organisations indique que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet national innovant, distinguant annuellement une ville dont le tissu associatif se démarque par le sens de l’initiative et de l’innovation au service du développement local et du rayonnement culturel, économique et social.

Cette initiative, ajoute-t-on, s’inspire des Hautes Directives Royales encourageant l’implication de la société civile dans le processus de développement et intervient en application des dispositions des conventions de partenariat conclues entre l’organisation et des départements gouvernementaux. Elle intervient également pour la valorisation des efforts des acteurs associatifs au service du projet de développement national basé sur l’initiative, la participation et la responsabilité.

La même source souligne que le choix de Fès s’est fondé sur plusieurs critères objectifs, notamment la force de son réseau associatif, la diversité de ses initiatives, sa longue tradition de participation citoyenne et son attachement aux valeurs nationales et spirituelles du Maroc.

Dans le cadre de cet événement, les organisateurs prévoient des séminaires et des forums scientifiques, des expositions et des espaces de dialogue entre les acteurs de la société civile et les institutions publiques et privées.

Cette distinction avait été décernée à plusieurs villes marocaines, notamment Oujda (2018), Taroudant (2019), Tétouan (2022), Salé (2023) et Laâyoune (2025).