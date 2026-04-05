Plusieurs chefs militaires iraniens tués dans une frappe à Téhéran (Trump)

« Plusieurs chefs militaires iraniens, qui ont mal et imprudemment dirigé le pays, ont été éliminés (…) lors de cette frappe massive à Téhéran », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

Le président américain a donné, samedi, 48 heures à Téhéran pour « conclure un accord ou rouvrir le détroit d’Ormuz » avant de « déchaîner les enfers sur eux ».

Trump a rappelé, dans une publication sur Truth Social, sa menace, déjà reportée à deux reprises, de bombarder les installations énergétiques iraniennes si le pays ne rouvre pas le détroit d’Ormuz.

« Vous vous souvenez quand j’ai donné dix jours à l’Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d’Ormuz. Le temps presse – 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux », a-t-il écrit.