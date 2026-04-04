Le Consulat Général des États-Unis à Casablanca déménage à Casa Finance City

L’ensemble des activités du Consulat général sera transféré vers le nouveau site depuis ses différentes installations, y compris l’immeuble administratif situé sur le boulevard Moulay Youssef et le centre culturel Dar America actuellement situé à la Place Belair, Gauthier, précise le communiqué.

D’après la même source, le 21 avril courant sera le dernier jour de prestation des services aux citoyens américains et les visas à l’ancien bâtiment, alors que le 28 avril 2026 marquera la reprise de ces services à Casa Finance City (sur rendez-vous uniquement).

En ce qui concerne Dar America, le communiqué indique qu’elle fermera son bâtiment actuel le 10 avril, avant de rouvrir le 5 mai prochain au niveau de Casa Finance City.

Pendant la période de transition, souligne le texte, les services aux citoyens américains (ACS) resteront disponibles pour fournir une assistance d’urgence aux citoyens américains au Maroc. Le moyen le plus efficace d’y accéder étant via le portail des services aux citoyens américains.

Pour les visas, les demandeurs sont invités à consulter via : www.ustraveldocs.com

Situé au cœur de Casa Finance City, le nouveau consulat reflète la profondeur des liens historiques et culturels entre le Maroc et les États-Unis, qui célèbrent le 250e anniversaire de leurs relations. Le complexe allie architecture américaine contemporaine et influences marocaines, avec des éléments durables tels que l’énergie solaire, des aménagements économes en eau et un accès facilité aux transports publics.

« En ouvrant les portes de notre nouveau consulat général à Casablanca, nous célébrons non seulement un symbole moderne de la diplomatie américaine, mais aussi 250 ans d’amitié durable entre les États-Unis et le Maroc », a déclaré l’ambassadeur Duke Buchan, cité dans le communiqué.

« Nous sommes ravis d’accueillir nos visiteurs dans notre nouveau site. Cette infrastructure renforcera les liens entre nos deux pays et améliorera nos services. Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail commun dans ce nouveau chapitre », a relevé pour sa part la consule générale Marissa Scott.

Le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis en 1777, et ce partenariat n’a cessé de se renforcer. Avec ce nouveau consulat, le Maroc accueille à la fois la plus ancienne et la plus récente représentation diplomatique américaine : la légation américaine de Tanger et le nouveau complexe de Casablanca, fait observer le communiqué.

Selon la même source, le projet représente un investissement de plus de 300 millions de dollars, créant des centaines d’emplois et contribuant jusqu’à 100 millions de dollars à l’économie marocaine pendant sa construction. Le site est candidat à la certification LEED®, en reconnaissance à l’engagement environnemental du projet.