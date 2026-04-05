Un pilote américain secouru après l’abattage de son F-15 en Iran

Un pilote américain a été secouru par l’armée des États-Unis après que son avion de chasse, un F-15, a été abattu au-dessus de l’Iran. L’annonce a été faite par le président Donald Trump dans un message publié sur Truth Social, tôt ce dimanche matin.

“ON L’A RETROUVÉ ! Mes chers compatriotes, au cours des dernières heures, l’armée américaine a mené l’une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l’histoire des États-Unis pour retrouver l’un de nos officiers d’équipage exceptionnels, un colonel très respecté. Je suis ravi de vous annoncer qu’il est désormais SAIN ET SAUF !” a déclaré Trump. Le président a ajouté que le militaire avait été blessé, mais qu’il était en voie de rétablissement.

Les opérations de recherche, qui ont débuté vendredi, ont été menées dans des conditions difficiles après l’abattage de l’avion de chasse. Un autre pilote a été secouru peu après le crash et reçoit actuellement des soins médicaux appropriés.

Trump a précisé que l’armée américaine avait mobilisé “des dizaines” d’avions pour retrouver le pilote porté disparu, soulignant ainsi l’ampleur de l’opération.

Parallèlement, le président a donné 48 heures à Téhéran pour “conclure un accord ou rouvrir le détroit d’Ormuz”, menaçant de “déchaîner les enfers sur eux” si aucune issue n’était trouvée. Rappelant une menace antérieure qu’il avait reportée à deux reprises, Trump a évoqué la possibilité de bombarder les installations énergétiques iraniennes si le pays ne se conformait pas à ses exigences. “Vous vous souvenez quand j’ai donné dix jours à l’Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d’Ormuz ? Le temps presse – 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux”, a-t-il écrit.