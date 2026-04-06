L’Egypte salue le rôle du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien à la cause palestinienne

Maghreb
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La République arabe d’Egypte a salué lundi le rôle du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien à la résilience des Maqdessis et à la préservation de l’identité culturelle et religieuse arabe et islamique de la ville d’Al-Qods, ainsi que son statut juridique de la ville, sa place civilisationnelle et sa portée historique en tant que terre de coexistence entre les trois religions.
L’Egypte a également mis en avant, dans le procès-verbal de la première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Égypte, tenue lundi sous la présidence du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, et du Premier ministre égyptien, M. Moustafa Madbouli, les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, à travers les projets sociaux et humanitaires visant à soutenir la résilience des Maqdessis.
Par ailleurs, l’Egypte a salué les différentes initiatives du Souverain lancées au niveau du continent africain.
Parmi ces initiatives, érigées en un modèle de coopération Sud-Sud, figurent l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, l’Initiative Royale pour l’Atlantique, ainsi que le projet de gazoduc Afrique-Atlantique.
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