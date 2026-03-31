Calendrier des demi-finales africaines 2025/26 : un mois d’avril crucial pour le football africain

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, lundi, le calendrier ainsi que les stades des demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la Confédération pour la saison 2025/26.

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Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’instance faîtière du football africain a précisé que les matches aller des demi-finales des deux compétitions auront lieu du 10 au 12 avril, tandis que les matches retour sont programmés du 17 au 19 avril.

Dans le cadre des demi-finales de la Ligue des champions, l’Espérance sportive de Tunis (Tunisie) accueillera Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) au stade de Radès lors du match aller prévu le dimanche 12 avril à 19h00 GMT, tandis que la manche retour se disputera à Pretoria le samedi 18 avril à 13h00 GMT.

L’autre demi-finale opposera deux clubs marocains, l’AS FAR et la RS Berkane. Le match aller se jouera à Rabat le samedi 11 avril à 19h00 GMT, avant que la rencontre retour ne soit programmée à Berkane le samedi 18 avril à 19h00 GMT.

En Coupe de la Confédération, le CR Belouizdad (Algérie) accueillera le Zamalek SC (Égypte) lors du match aller prévu le vendredi 10 avril à 19h00 GMT, avant que la rencontre retour ne se tienne au Caire le vendredi 17 avril à 16h00 GMT.

De son côté, l’USM Alger (Algérie) recevra l’Olympique Club de Safi (Maroc) le samedi 11 avril à 16h00 GMT, tandis que le match retour se disputera au Maroc le dimanche 19 avril à 19h00 GMT.

La CAF a également indiqué qu’un montant record de 48 millions de dollars a été alloué aux deux compétitions cette saison. Le vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique percevra une prime record de 6 millions de dollars, tandis que le lauréat de la Coupe de la Confédération empochera 4 millions de dollars.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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