Calendrier des demi-finales africaines 2025/26 : un mois d’avril crucial pour le football africain

Dans le cadre des demi-finales de la Ligue des champions, l’Espérance sportive de Tunis (Tunisie) accueillera Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) au stade de Radès lors du match aller prévu le dimanche 12 avril à 19h00 GMT, tandis que la manche retour se disputera à Pretoria le samedi 18 avril à 13h00 GMT.

L’autre demi-finale opposera deux clubs marocains, l’AS FAR et la RS Berkane. Le match aller se jouera à Rabat le samedi 11 avril à 19h00 GMT, avant que la rencontre retour ne soit programmée à Berkane le samedi 18 avril à 19h00 GMT.

En Coupe de la Confédération, le CR Belouizdad (Algérie) accueillera le Zamalek SC (Égypte) lors du match aller prévu le vendredi 10 avril à 19h00 GMT, avant que la rencontre retour ne se tienne au Caire le vendredi 17 avril à 16h00 GMT.

De son côté, l’USM Alger (Algérie) recevra l’Olympique Club de Safi (Maroc) le samedi 11 avril à 16h00 GMT, tandis que le match retour se disputera au Maroc le dimanche 19 avril à 19h00 GMT.

La CAF a également indiqué qu’un montant record de 48 millions de dollars a été alloué aux deux compétitions cette saison. Le vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique percevra une prime record de 6 millions de dollars, tandis que le lauréat de la Coupe de la Confédération empochera 4 millions de dollars.