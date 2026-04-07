Le numérique au coeur du scrutin de septembre 2026 au Maroc

Le Maroc organisera les élections législatives le 23 septembre 2026 dans un cadre plus numérisé qu’en 2021 : dépôt des candidatures via une plateforme électronique, campagne officielle du 10 septembre à 13h au 22 septembre à minuit, et plafond des dépenses porté à 600.000 dirhams par candidat.

En septembre prochain, l’enjeu ne sera pas seulement d’organiser correctement le vote, mais de préserver un espace informationnel suffisamment lisible pour que les citoyens sachent encore sur quoi ils votent.

Le premier changement est institutionnel. En intégrant le numérique dans la procédure de candidature, le Maroc ne modernise pas seulement une formalité administrative ; il fait entrer la technologie dans l’architecture même du processus électoral. Le second est financier. Les élections de 2021 avaient déjà mobilisé 378,9 millions de dirhams de dépenses de campagne et 499,64 millions de dirhams de ressources déclarées par 29 partis, dont 81 % provenaient du financement public.

Ces données montrent qu’une campagne électorale est déjà, au Maroc, un système lourd, structurant et exposé. Sa numérisation n’en modifie pas la nature, mais en transforme les conditions : elle accélère les rythmes, élargit la portée et rend l’ensemble plus sensible aux perturbations informationnelles.

Le danger principal n’est pas le faux spectaculaire, mais le faux ordinaire

Les analyses comparatives convergent sur un point. Le risque majeur ne vient pas d’abord des manipulations les plus sophistiquées, mais des contenus les plus simples à produire et à diffuser. Le rapport du CETaS sur les élections de 2024 recense 16 cas viraux au Royaume-Uni et 11 dans les élections européennes et françaises, sans établir d’effet décisif sur les résultats.

En revanche, les effets sur le climat informationnel sont documentés : confusion, incertitude sur l’authenticité des contenus, affaiblissement de la confiance. Le problème central n’est donc pas la masse du faux, mais sa capacité à altérer la crédibilité du réel, c’est-à-dire le cadre même dans lequel le vote prend sens.

Le Maroc entre dans cette séquence avec une fragilité déjà mesurée. Le Maroc n’aborde pas cette campagne à partir d’un terrain neutre. Selon le Reuters Institute, 78 % des répondants s’informent en ligne, tandis que la confiance dans l’information n’est que de 28 %.

Ces deux chiffres suffisent à décrire la situation : le principal espace de formation de l’opinion est déjà numérique, alors même que la confiance qui l’accompagne demeure limitée. La campagne de 2026 ne viendra donc pas perturber un équilibre stable ; elle se déploiera dans un environnement déjà caractérisé par la concurrence des sources, l’accélération des circulations et la fragilité de la crédibilité.

Une même campagne ne sera pas reçue de la même manière

Le digital électoral ne produira pas une campagne homogène. Il accentuera des disparités d’usage entre générations et entre publics. Une partie de l’électorat continuera de s’informer dans des circuits relativement stabilisés ; une autre recevra l’essentiel de la campagne à travers les plateformes, les formats courts et les logiques virales.

Cela signifie, concrètement, que tous les électeurs ne verront pas la même campagne, n’accorderont pas la même crédibilité aux contenus et ne réagiront pas aux mêmes signaux. Le risque n’est donc pas seulement la manipulation au sens strict ; il est aussi la fragmentation du réel partagé sur lequel repose le jugement électoral.

La vitesse du doute, un facteur politique

Dans cet environnement, l’information ne circule plus selon les rythmes institutionnels, mais selon des logiques de plateforme : vitesse, visibilité, amplification et validation sociale. Il en résulte un déplacement décisif. Un contenu, exact ou trompeur, est d’abord évalué par sa capacité à circuler.

Cette proposition relève de l’analyse, mais elle s’appuie directement sur les usages observés et sur les effets documentés dans les scrutins récents. Le basculement est clair : il ne suffit plus qu’une information soit juste ; encore faut-il qu’elle demeure lisible dans un environnement où le doute circule plus vite que la vérification.

La supervision pour prévenir autant que sanctionner

Le cadre juridique marocain intègre désormais les moyens numériques dans la campagne électorale. Mais la norme seule ne suffira pas. Les instances chargées de la supervision devront rendre visibles les règles, expliciter les pratiques non conformes et signaler clairement les conséquences juridiques des dérives.

L’expérience marocaine du contentieux électoral rappelle qu’une irrégularité n’est jamais sans effet : après les élections de 2021, la Cour constitutionnelle a invalidé plusieurs sièges, tandis que la loi prévoit la déchéance en cas de dépassement des dépenses. Dans une campagne davantage digitalisée, cette fonction d’alerte aura aussi une portée préventive : contenir les dérives avant qu’elles ne deviennent des motifs de contestation.

La vraie question n’est pas la quantité du faux, mais le seuil de doute

Aucune source sérieuse ne permet aujourd’hui de quantifier la part du faux dans la campagne de 2026. La question pertinente est ailleurs. A à partir de quel niveau de doute partagé une société commence-t-elle à ne plus savoir sur quoi elle vote ?

Les données comparatives permettent déjà de répondre partiellement. Le volume du faux peut rester limité, tout en produisant un effet élevé sur la confiance collective. L’enjeu réel devient alors clair : maintenir, dans le débat public, une distinction opérante entre information vérifiée, contenu manipulé et simple doute.

En 2026, la solidité du scrutin marocain ne dépendra pas seulement de la régularité du vote. Elle dépendra de la capacité collective à préserver une frontière lisible entre l’information, la manipulation et le doute. Car lorsqu’une démocratie ne sait plus clairement sur quelle réalité elle vote, ce n’est pas seulement le résultat qui devient fragile, c’est la cohérence même du choix collectif.