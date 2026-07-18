Jordanie : deux soldats américains tués dans une frappe iranienne

Deux morts, un disparu

Deux soldats américains ont été tués lors d’une attaque iranienne contre une base aérienne en Jordanie. Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a précisé samedi qu’un troisième militaire américain était porté disparu. Aucun décès n’a pour l’heure été signalé côté jordanien, et la gravité des blessures parmi les blessés n’est pas encore connue.

Une septième nuit de frappes américaines contre l’Iran

Cette attaque s’inscrit dans le cadre de l’escalade continue entre Washington et Téhéran. Pour la septième nuit consécutive, les États-Unis ont bombardé l’Iran, l’armée américaine ayant annoncé mener une nouvelle série de frappes visant à « continuer d’affaiblir les capacités militaires iraniennes ». Les autorités de la province d’Hormozgan, dans le sud du pays, ont fait état d’au moins trois morts et huit blessés à la suite de ces frappes.

L’Iran revendique des frappes sur plusieurs bases régionales

En représailles, l’armée iranienne a affirmé avoir frappé le camp militaire d’Al-Adiri et la base d’Ali Al-Salem au Koweït, la base aérienne de Sheikh Isa à Bahreïn, ainsi que celle d’Al-Azraq en Jordanie. Les Gardiens de la révolution ont indiqué avoir lancé « deux vagues de missiles balistiques » contre une base américaine en Jordanie, présentant cette action comme une riposte aux frappes américaines.

D’autres frappes signalées en Irak

Des frappes de drones et de roquettes ont par ailleurs tué neuf membres d’un groupe d’opposition armée kurde iranien dans la région du Kurdistan irakien, selon le parti concerné, qui en attribue la responsabilité à l’Iran. À Erbil, capitale du Kurdistan irakien, des rebelles ont affirmé avoir abattu plusieurs drones, tandis que des journalistes de l’AFP ont fait état de fortes explosions dans la ville.

Une présence militaire française également exposée

La Jordanie, alliée des États-Unis qui autorise l’armée américaine à utiliser plusieurs de ses bases, se retrouve directement exposée aux représailles iraniennes. De nombreux soldats français sont également déployés dans le royaume, dans le cadre de la coalition internationale présente dans la région.