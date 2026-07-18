Macky Sall sollicite le soutien de Diomaye Faye pour sa candidature à l’ONU

Macky Sall a effectué vendredi son premier retour au Sénégal depuis son départ du pouvoir pour obtenir l’appui officiel de Dakar à sa candidature onusienne.

Une audience au Palais de la République

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu, vendredi, son prédécesseur Macky Sall, venu lui présenter officiellement sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Au cours de cette rencontre, l’ancien chef de l’État a informé son successeur de sa démarche et fait le point sur le processus de sélection lancé le 25 novembre 2025 à New York. Il a également sollicité l’appui du Sénégal dans cette course à la direction de l’organisation internationale.

Un premier retour au pays depuis avril 2024

Cette visite marque le premier retour de l’ex-président sénégalais, qui a dirigé le pays de 2012 à 2024, dans son pays d’Afrique de l’Ouest depuis son départ de la présidence en avril 2024. Plus d’un millier de partisans de Macky Sall se sont rassemblés pour l’accueillir à l’aérodrome militaire de Dakar, où il a salué la foule depuis une voiture, avant de se diriger vers le palais présidentiel. Son parti, l’Alliance pour la République (APR), qu’il dirige toujours, avait invité ses partisans à venir l’accueillir.

Un rejet préalable de l’Union africaine

En mars, Macky Sall n’était pas parvenu à obtenir l’aval de l’Union africaine, après que 20 pays, dont le Sénégal, s’étaient opposés à sa candidature. Dans une note adressée à la commission de l’Union africaine, Dakar avait indiqué n’avoir ni soutenu ni initié la candidature de Macky Sall et ne pas avoir participé à ce processus. L’ancien président avait déjà sollicité le soutien du Sénégal dans une lettre envoyée le 5 février, restée sans réponse officielle.

« La continuité de l’État », selon la présidence sénégalaise

La présidence sénégalaise a indiqué que cette audience illustre la continuité de l’État et la stabilité des institutions, au-delà des différences politiques et des alternances à la tête du pays. La rencontre revêtait une portée politique particulière, après deux années de tensions entre l’ancien président et les dirigeants actuels du pays.

Le mandat de Guterres s’achève fin décembre

Le mandat d’Antonio Guterres à la tête de l’ONU s’achève le 31 décembre 2026, et la course à sa succession est entrée dans une phase plus concrète, où chaque soutien officiel peut peser dans les discussions au Conseil de sécurité puis à l’Assemblée générale.