Une agence russe rapporte qu’un drone de l’Africa Corps a déjoué une tentative d’embuscade de combattants du FLA dans le nord du Mali.

Mali : un drone de l’Africa Corps russe élimine un groupe de combattants du FLA à Tabrichat

Une embuscade déjouée, selon Moscou

Un drone d’attaque de l’Africa Corps des forces armées russes a éliminé un groupe de terroristes du Front de libération de l’Azawad (FLA) dans la région de Tabrichat, alors qu’ils tentaient de tendre une embuscade, a rapporté une agence russe.

Tabrichat, théâtre de plusieurs affrontements en juillet

La localité de Tabrichat, située à une trentaine de kilomètres au nord de Tarkint, a été le théâtre de plusieurs combats début juillet dans le cadre de la bataille d’Anéfis. Le 5 juillet, un convoi des forces alliées, composé de l’Africa Corps, de l’armée malienne et des groupes touaregs républicains GATIA et MSA, avait tenté de lever le siège de la garnison d’Anéfis, avant de tomber dans une embuscade tendue par une coalition de groupes armés à Tabrichat.

Des versions divergentes sur l’issue des combats

Selon les sources russes et maliennes, deux véhicules piégés, cinq pick-up et une trentaine de combattants adverses avaient alors été détruits par des frappes de drones FPV, contraignant les forces alliées à se replier temporairement pour se regrouper. Le FLA, de son côté, avait revendiqué la capture de plusieurs véhicules du convoi, ainsi que la destruction d’un hélicoptère russe Mi-24 lors de cet affrontement.

Une reprise du contrôle d’Anéfis le 9 juillet

Après plusieurs jours d’opérations de reconnaissance et de déminage, un convoi logistique était finalement parvenu, le 9 juillet, à rallier Anéfis en provenance de Gao, sécurisé par des frappes aériennes ayant visé Anéfis, Tabrichat et Koulébala. Près d’une centaine de combattants auraient été neutralisés au cours des dernières opérations, selon les mêmes sources.

Un conflit marqué par la place croissante des drones

La bataille d’Anéfis illustre la place grandissante prise par les drones dans le conflit opposant les forces maliennes et leurs alliés russes de l’Africa Corps aux groupes armés du JNIM et du FLA dans le nord du Mali, chaque camp cherchant à s’assurer le contrôle de l’espace aérien pour appuyer ses opérations au sol.