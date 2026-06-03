UA : ouverture de la 52ème session ordinaire du Comité des représentants permanents avec la participation du Maroc

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Les travaux de la 52ème session ordinaire du Comité des représentants permanents de l’Union africaine ont débuté mercredi au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette session par une délégation conduite par l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, Mohamed Arrouchi.

Cette session doit notamment examiner les préparatifs de la 8ème réunion de coordination semestrielle (MYCM) entre l’Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, qui se tiendra du 24 au 27 juin en Égypte.

Elle abordera aussi la réunion du comité exécutif de l’UA, prévue également en Égypte durant la même période et consacrée à la question du financement de l’organisation panafricaine.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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