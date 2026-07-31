L’Espagne dénonce la « démagogie » de l’Italie et convoque son ambassadeur

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a dénoncé jeudi la « démagogie » de l’Italie après que celle-ci a demandé la suspension de l’Espagne de l’espace Schengen, et a annoncé la convocation de l’ambassadeur italien à Madrid.

Une riposte diplomatique espagnole

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a dénoncé jeudi la « démagogie » de l’Italie, qui a demandé la suspension de l’Espagne de l’espace Schengen après l’arrivée massive de migrants dans l’enclave de Sebta. « Le message [du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani] est inapproprié de la part d’un pays partenaire et ami dont nous attendons une solidarité européenne et non une démagogie partisane », a écrit José Manuel Albares sur X, annonçant la convocation de l’ambassadeur d’Italie à Madrid pour le lendemain, vendredi.

Les prises de position italiennes à l’origine de la crise

Plus tôt jeudi, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, avait affirmé vouloir suspendre l’Espagne de l’espace Schengen, dénonçant les « images choquantes » en provenance de Sebta. « Nous sommes en train de réunir les instances compétentes et, à l’issue de ces réunions, nous sommes prêts à agir, y compris par des mesures exceptionnelles (…), comme la suspension de l’accord de Schengen avec l’Espagne », a-t-elle écrit, ajoutant que « l’Italie ne restera pas les bras croisés ». Le vice-Premier ministre et chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, s’était pour sa part dit « favorable à la fermeture de l’espace Schengen avec l’Espagne », estimant que les images de Sebta démontraient que la décision du gouvernement espagnol d’accorder la citoyenneté, donc européenne, à plus de 500 000 immigrés en situation irrégulière encourageait le trafic d’êtres humains. Le vice-Premier ministre et chef de la Ligue, Matteo Salvini, avait de son côté appelé sur X à « suspendre Schengen » pour « défendre les frontières » de l’Europe.

Un contexte de crise migratoire à Sebta

Cette passe d’armes diplomatique intervient alors que des milliers de migrants sont entrés ces derniers jours dans la ville occupée de Sebta depuis le Maroc, un afflux ayant fait au moins neuf morts selon la représentation du gouvernement espagnol dans l’enclave. Des centaines de personnes continuaient de converger jeudi soir vers Sebta depuis le nord du Maroc.