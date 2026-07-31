Le Hamas affirme qu’Israël se retirera de l’ensemble de Gaza selon un calendrier convenu

Des responsables du Hamas affirment qu’un accord a été trouvé prévoyant un retrait progressif de l’armée israélienne de l’ensemble de la bande de Gaza selon un calendrier convenu, une présentation que les autorités israéliennes contestent.

La version du Hamas

Deux responsables du Hamas ont indiqué à l’AFP qu’un accord avait été conclu, incluant des dispositions sur l’arsenal du mouvement et le retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza. « Un accord a été trouvé concernant la question des armes (…) Par ailleurs, un accord a été trouvé sur un retrait progressif [des forces israéliennes] » du territoire, a déclaré l’un des responsables, précisant que le mouvement attend désormais des médiateurs et du Conseil de paix qu’ils veillent au respect de ces engagements par Israël. Selon l’un des responsables, le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG) « gérera et exécutera le catalogage et le stockage des armes conformément au calendrier convenu ».

L’annonce de Donald Trump

Le président américain Donald Trump avait annoncé jeudi soir que le Hamas et le Conseil de paix s’étaient accordés sur les prochaines étapes du plan de paix, qualifiant l’accord d' »historique » pour le « désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza ». Le calendrier exact du désarmement n’a toutefois pas été précisé. Selon des responsables du Conseil de paix et de la Maison Blanche, le Hamas a accepté le texte final du plan par l’intermédiaire des médiateurs.

La position israélienne, plus prudente

Une source politique israélienne a toutefois précisé que l’accord en discussion au Caire n’était pas conclu avec Israël, mais entre le Hamas et les médiateurs, et que Jérusalem n’acceptait pas le cadre sous sa forme actuelle. Selon cette source, Israël exige le désarmement complet du Hamas, incluant le retrait de toutes les armes de Gaza et la démilitarisation totale du territoire, comme condition préalable à tout retrait. Selon des informations relayées par plusieurs médias, l’armée israélienne se retirerait dans un premier temps vers la « ligne jaune », qui couvre environ la moitié de la bande de Gaza, les retraits ultérieurs étant conditionnés à des progrès vérifiés dans le démantèlement des armes du mouvement. Une source diplomatique a résumé la position israélienne ainsi : « Il n’y aura aucune exception pour certaines armes ou certaines personnes. Une seule autorité, une seule loi, une seule arme. »

Le rôle prévu de la force de stabilisation

Selon des responsables cités par la presse israélienne, la Force internationale de stabilisation (ISF) serait chargée de démanteler les armes lourdes et les tunnels, de former la police locale et de remplacer l’armée israélienne lors de son retrait. Le protocole de Charm el-Cheikh doit définir précisément les obligations incombant à Israël dans ce processus.