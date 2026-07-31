Chili et Venezuela rétablissent leurs relations consulaires rompues en 2024

Le Chili et le Venezuela ont annoncé jeudi la reprise de leurs relations consulaires, rompues depuis 2024, une première étape vers une normalisation complète de leurs liens bilatéraux.

Une reprise progressive des relations

Le gouvernement chilien a annoncé jeudi le rétablissement de ses relations consulaires avec le Venezuela, deux ans après leur rupture. Selon un communiqué conjoint du ministère chilien des Affaires étrangères, cet accord constitue une « étape initiale » vers « la reprise complète des liens bilatéraux », dans le cadre d’une feuille de route pour une normalisation graduelle des relations entre Santiago et Caracas. Cette première phase doit permettre de rétablir l’assistance consulaire aux ressortissants des deux pays et de progresser sur les questions de sécurité, de migration et de développement économique, en attendant une éventuelle restauration complète des relations diplomatiques.

Une rupture liée à la contestation électorale de 2024

Les relations entre les deux pays étaient au point mort depuis que l’ancien président chilien Gabriel Boric avait contesté les résultats annoncés par le Conseil national électoral vénézuélien après l’élection présidentielle du 28 juillet 2024, qui avait déclaré vainqueur Nicolas Maduro face à l’opposant Edmundo González. Nicolas Maduro avait alors ordonné le retrait de l’ambassadeur chilien Jaime Gazmuri et de l’ensemble du corps diplomatique chilien au Venezuela.

Un enjeu migratoire pour le président Kast

Cette rupture constituait un obstacle à la politique migratoire du président chilien José Antonio Kast, qui cherche à expulser la majorité des 330 000 personnes en situation irrégulière résidant au Chili, dont la plupart sont des ressortissants vénézuéliens. La reprise des relations consulaires doit faciliter la mise en œuvre de cette politique de reconduite.

Un contexte régional bouleversé par la capture de Maduro

Ce rapprochement intervient dans un contexte politique profondément différent de celui de 2024 : Nicolas Maduro a été capturé par les forces américaines le 3 janvier 2026, et le pays est depuis dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Washington a lui-même rétabli ses relations diplomatiques avec les autorités intérimaires vénézuéliennes en mars 2026, dans le cadre d’un processus présenté comme visant à favoriser « une transition pacifique vers un gouvernement démocratiquement élu ».