Le Luxembourg, pays de l’UE au coût du travail le plus élevé en 2025

Le Grand-Duché est suivi au classement par le Danemark, avec un coût moyen horaire du travail de 51,7 euros, devant la Belgique (48,2 euros), les Pays-Bas (47,9 euros), l’Autriche (46,3 euros), l’Allemagne (45 euros) et la France (44,3 euros), précise Eurostat.

A l’inverse, les coûts salariaux les plus bas se trouvent en Europe de l’Est et plus précisément en Bulgarie (12 euros), en Roumanie (13,6 euros) et en Hongrie (15,2 euros), selon l’office.

A l’échelle du bloc communautaire, le coût moyen horaire du travail dans l’ensemble de l’économie s’élevait, l’année dernière, à 34,9 euros dans l’Union européenne et à 38,2 euros dans la zone euro, contre respectivement 33,5 et 36,8 euros en 2024.

Les coûts du travail se composent principalement de deux éléments : les salaires et les charges sociales, dont les cotisations patronales. La part des charges sociales dans le coût total du travail s’élevait à 24,8 % dans l’UE et à 25,6 % dans la zone euro.

La Roumanie (4,8 %), la Lituanie (5,5 %) et Malte (5,8 %) ont enregistré les parts les plus faibles de charges sociales, alors que la France, la Suède et la Slovaquie comptaient les parts les plus élevées, respectivement 32,3 %, 31,7 % et 28,6 %.