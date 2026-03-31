Le Luxembourg, pays de l’UE au coût du travail le plus élevé en 2025

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Le Luxembourg a été en 2025 le pays de l’Union européenne (UE) au coût du travail le plus élevé, avec un coût salarial moyen de 56,8 euros, indique mardi l’Office européen des statistiques Eurostat.

Le Grand-Duché est suivi au classement par le Danemark, avec un coût moyen horaire du travail de 51,7 euros, devant la Belgique (48,2 euros), les Pays-Bas (47,9 euros), l’Autriche (46,3 euros), l’Allemagne (45 euros) et la France (44,3 euros), précise Eurostat.

A l’inverse, les coûts salariaux les plus bas se trouvent en Europe de l’Est et plus précisément en Bulgarie (12 euros), en Roumanie (13,6 euros) et en Hongrie (15,2 euros), selon l’office.

A l’échelle du bloc communautaire, le coût moyen horaire du travail dans l’ensemble de l’économie s’élevait, l’année dernière, à 34,9 euros dans l’Union européenne et à 38,2 euros dans la zone euro, contre respectivement 33,5 et 36,8 euros en 2024.

Les coûts du travail se composent principalement de deux éléments : les salaires et les charges sociales, dont les cotisations patronales. La part des charges sociales dans le coût total du travail s’élevait à 24,8 % dans l’UE et à 25,6 % dans la zone euro.

La Roumanie (4,8 %), la Lituanie (5,5 %) et Malte (5,8 %) ont enregistré les parts les plus faibles de charges sociales, alors que la France, la Suède et la Slovaquie comptaient les parts les plus élevées, respectivement 32,3 %, 31,7 % et 28,6 %.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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