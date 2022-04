Inde : les véhicules électriques, une opportunité qui peut générer 39 milliards USD au cours des cinq prochaines années

L’émergence des véhicules électriques est une opportunité pour les acteurs de l’industrie d’innover et de capitaliser sur l’évolution rapide de la mobilité des passagers et du fret, note le rapport, ajoutant que les équipementiers et les fabricants des composants automobiles devraient largement tirer profit de cette nouvelle tendance.

L’adoption des véhicules électriques continue d’augmenter en Inde, tandis que de plus en plus de personnes délaissent les véhicules à moteur à combustion interne (ICE). La hausse des prix du carburant et le soutien gouvernemental aux véhicules électriques devraient accélérer l’utilisation des véhicules électriques à grandes échelle, souligne le rapport.

Des programmes centraux tels que l’Adoption et la fabrication massive de véhicules hybrides et électriques en Inde (FAME-India), le Plan de fabrication par étapes et l’Incitation liée à la production (PLI) ont relancé le basculement vers les véhicules électriques dans le pays.

L’Inde, quatrième émetteur au monde de gaz à effet de serre, s’est fixée comme objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2070.

Le pays compte augmenter d’ici 2030 «ses capacités énergétiques non fossiles» de 50 GW à 500 GW et elle assurera d’ici la même année 50% de ses besoins en énergie par des sources renouvelables.