Lancement officiel du programme “Awrach” au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah

En présence des représentants des instances élues, des chefs des services extérieurs et des associations de la société civile, M. Mhidia a donné le coup d’envoi de la mise en œuvre de la première phase du programme “Awrach” dans son volet relatif aux chantiers généraux provisoires, visant à créer 1.496 postes d’emploi directs en 2022 au niveau de la préfecture Tanger-Assilah.

Cette première phase permettra la création de 438 postes d’emploi directs au niveau de cette partie du territoire national à travers la réalisation de 43 chantiers d’intérêt général et de développement durable, tels que la plantation d’arbres, le nettoyage et l’aménagement des établissements scolaires, les structures socioculturelles et sanitaires, ainsi que l’encadrement des jeunes à travers l’animation culturelle, artistique et sportive.

Lors de cette rencontre, organisée au siège de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, il a été procédé à la signature des ordres de coup d’envoi des travaux au profit des associations et coopératives sélectionnées conformément à l’appel à projets publié le 09 mars 2022.

Le programme gouvernemental “Awrach” s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales visant à promouvoir le capital humain dans un contexte marqué par les répercussions de la pandémie de la Covid-19 et en tenant compte de l’importance accordée par le Nouveau modèle de développement (NMD) à la question de la promotion du secteur de l’emploi.

Ce programme national cible les personnes ayant perdu leur travail à cause de la pandémie de la Covid-19, les personnes ayant des difficultés d’accéder au marché du travail qui sont inscrites à l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) en tant que chercheurs d’emploi ainsi que les secteurs et les entreprises touchés par la pandémie de Covid-19.